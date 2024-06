Sorpresi a rubare utensili elettrici, recuperata anche un'auto rubata durante le indagini. Due denunce

I carabinieri di Pontedera hanno denunciato due persone per furto aggravato, ricettazione e possesso ingiustificato di strumenti da scasso. Un carabiniere fuori servizio ha notato i due mentre rubavano utensili elettrici per un valore di circa 60 euro in un supermercato di Ponsacco. I militari intervenuti hanno recuperato la merce e identificato un'auto usata dai ladri, risultata rubata a Pontedera nel febbraio precedente. All'interno dell'auto sono stati trovati attrezzi da scasso, che sono stati sequestrati. La refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari. Le responsabilità dei denunciati saranno esaminate dalle autorità competenti.