Aggressioni alla stazione di Empoli, FdI chiede interventi da prefetto e questore

Si è appreso che, nella serata di venerdì 21 giugno, la polizia è dovuta intervenire nella zona di via Ricasoli, posta nei pressi della stazione di Empoli, a causa di alcune aggressioni che hanno coinvolto sia minorenni sia stranieri extracomunitari: in un caso, addirittura, è stato usato anche un coltello.

Francesca Peccianti - coordinatrice di Fratelli d'Italia Empoli - nell'esprimere preoccupazione per il ripetersi di fatti delittuosi che, ancora una volta, accadono nella zona della stazione di Empoli, chiede che "le autorità preposte intervengano con azioni e provvedimenti finalizzati a garantire la sicurezza dei cittadini residenti dato che, fino a oggi, le strategie adottate non sembrano aver dato risposte efficaci.

Ormai - prosegue la coordinatrice di FDI - non si contano più gli episodi di violenza che accadono nelle vie intorno alla stazione di Empoli, soprattutto nei pressi di alcuni noti locali che richiamano la presenza di molti giovani che abusano di sostanze alcoliche e recano disturbo ai cittadini residenti".

Per Fratelli d'Italia non è possibile tollerare oltre simili situazioni di degrado che, si teme, continueranno anche con la prossima amministrazione di sinistra, dopo che l'amministrazione di sinistra uscente si è distinta per scaricare su altri la propria incapacità di tutelare i cittadini empolesi, mentre si è dimostrata capacissima di ridurre il numero degli agenti di polizia municipale di Empoli.

"Fratelli d'Italia ritiene necessario che il Prefetto e il Questore di Firenze chiedano contezza di quanto sta accadendo a Empoli al fine di predisporre adeguati piani per la sicurezza in vista della stagione estiva che, come è noto, richiama numerosi giovani all'esterno degli esercizi pubblici dove si somministrano bevande alcoliche. Ma, soprattutto - sottolinea Francesca Peccianti - ci si attende che vengano espulsi coloro che, irregolari sul territorio nazionale, si rendono autori di fatti criminali che mettono in pericolo l'incolumità pubblica".

Cosimo Carriero - presidente di Gioventù Nazionale Empoli - sottolinea che "Fratelli d'Italia, per il bene della città, si augura che la futura amministrazione comunale di sinistra abbia la capacità di adottare i provvedimenti previsti dal decreto Minniti sulla sicurezza urbana a tutela dei cittadini, comprendendo, una volta per tutte, la differenza tra i cittadini italiani e stranieri onesti e in regola con le norme sul soggiorno; e chi, italiano o straniero, vive dei proventi di attività illecite o per creare turbamento all'ordine e alla sicurezza pubblica".

"Fratelli d'Italia - concludono Francesca Peccianti e Cosimo Carriero - nell'esprimere la propria gratitudine e vicinanza alla forze di polizia intervenute per ristabilire l'ordine pubblico e identificare gli autori dei fatti delittuosi, attuerà tutte le possibili forme di pressione politica nei confronti delle autorità affinché Empoli non diventi terra di nessuno".

Fonte: Fratelli d'Italia Empoli