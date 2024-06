Cambia location 'Titanic' con Formigli e Massini a Peccioli

Cambia location lo spettacolo Titanic con Corrado Formigli e Stefano Massini, che debutta a Peccioli il 25 giugno e di cui il Sistema Peccioli è coproduttore.

A causa delle condizioni meteorologiche avverse lo spettacolo si terrà alla galleria dei Giganti, in via Cavour 3 a Peccioli.

Titanic è "una messa in scena che in modo nuovo, fra narrazione, giornalismo e musica, tenta di accendere una luce, smuovere sensibilità e stimolare reazioni sulla crisi climatica troppo a lungo ignorata". E il suo debutto a Peccioli non è casuale. Peccioli è stata scelta infatti come collegamento ideale fra i temi trattati e un territorio, in cui è centrale l’attenzione alla qualità della vita e alla sostenibilità ambientale.