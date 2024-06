Certaldo in Fermento, prima tappa del nuovo tour dei Sonohra

I Sonohra annunciano i primi appuntamenti estivi del loro #Civico6 Summer Tour, prodotto e organizzato da Baobab Music&Ethics, dopo lo straordinario successo della tournée che in aprile li ha visti esibirsi nei principali club italiani. Il tour estivo del duo veronese dei fratelli Luca e Diego Fainello si apre mercoledì 26 giugno con un live, ad ingresso gratuito, alla kermesse fiorentina di Certaldo in Fermento in viale Giacomo Matteotti a Certaldo, in collaborazione con Lookmyart.event.

Anche per questa tranche del tour i Sonohra hanno in scaletta i grandi successi del passato tutti da cantare a squarciagola, come “L’Amore”, la hit che ha lanciato la loro carriera a livello internazionale con la vittoria di Sanremo Giovani nel 2008, oltre che le cover più apprezzate dai fan all’appuntamento settimanale sui social del loro format #Civico6. Proprio grazie a questo format, i Luca e Diego sono stati protagonisti di uno straordinario featuring sulla cover in italiano di “Wherever you will go” con Alex Band, frontman dei The Calling e una delle più celebri icone americane degli anni 2000.

Ad inaugurare il #Civico6 Summer Tour sarà l’appuntamento fiorentino di mercoledì 26 giugno, alle 21:00, nell’incantevole cornice di Certaldo: i fratelli Fainello saranno ospiti del festival Certaldo in Fermento con open act speciale dei Cantautori Randagi (Andrea Brunini & Gheri).

La tournée, in continuo aggiornamento, vedrà Luca e Diego impegnati per tutti i prossimi mesi con uno show che animerà i cartelloni di numerose kermesse estive per tutto lo Stivale, tra cui la serata dedicata agli anni 90 che apre il Mattorosso Music Festival di Montebelluna (Treviso) in programma giovedì 11 luglio e la tappa emiliana all’Unknwn Festival di Scandiano, Reggio Emilia, il 5 luglio. I Sonohra saranno inoltre gli special guest in molte tappe del Teenage Dream Party, l’evento musicale a metà tra un musical e un karaoke all’insegna della cultura pop degli anni 2000 che li vedrà in cartellone nella seconda tappa, dopo Certaldo, a Rho Fiere sabato 29 giugno.

