La Luna è azzurra, tre giorni di spettacoli per bambini nel centro di San Miniato

Torna La Luna è azzurra, molto più di un festival, un intenso viaggio alla scoperta delle emozioni, che va avanti da 41 lunghi anni. In oltre quattro decenni questo appuntamento, organizzato dal Comune di San Miniato in collaborazione con Terzostudio progetti per lo spettacolo, è cresciuto sempre di più, divenendo, per la Città di San Miniato e non solo, un vero punto di riferimento.

Il teatro di figura con il fascino delle marionette e dei burattini, ci trasporta in un mondo alternativo e attuale, dove non importa essere piccoli per tornare ad apprezzarne la meraviglia. Anche i grandi possono riscoprirla, lasciandosi trasportare da quell’atmosfera magica che ogni sera viviamo nelle piazze del centro storico.

La Luna è Azzurra è una grande festa per tutti. Bambini e genitori, giovani e adulti, ognuno a proprio modo potrà sfamare la propria curiosità e la propria voglia di divertirsi e di stupirsi di fronte ad un menù di spettacoli ricco ogni sera di sette diverse proposte.

A San Miniato il teatro di figura ha trovato il suo habitat ideale: le sue baracche, i suoi teli, i suoi fili entrano in relazione con la città e suggeriscono un altro modo di vederla, ci fanno nutrire della bellezza dei suoi monumenti e dei suoi spazi urbani.

La Luna è Azzurra, una fiaba che ogni anno si rinnova perché ogni volta è raccontata in maniera diversa.

L’ingresso al festival è gratuito. Sarà il servizio navetta dal parcheggio di Fontevivo.

Scarica il programma su www.terzostudio.it

Il programma

venerdì 28 giugno 2024

Officina Orcio d’oro, via A. Conti,

dalle ore 20.30

Mostra omaggio a “L’illustrazione dei piccoli”, un mensile innovativo, dalla vita breve, appena ventuno numeri usciti tra il 1982 e il 1984.

Piazza del popolo :

dalle ore 20,45

Terzostudio – Gioca la mente (180’)

ore 21.30 e 22.45

Catin Nardi (Brasile) - Teatro Navegante di marioneta (35’)

Itineranti :

ore 21.00, 22.00, 23,00

Art Klamauk (Svizzera) – L’uomo ingessato (30’)

ore 21.30 e 22.45

Andrea Mancusi – Incontri ravvicinati con il mago (45’)

Loggiati di S an Domenico

ore 21.00 e 22.20

Chumbala Cachumabala (Guatemala) – Irene e il basilico (35’)

Piazza del seminario

ore 21.15 e 22.40

Daniele Antonini – Big Babol Circus (35’)

Piazza del duomo

ore 22.00 e 23,15

Giullari del Diavolo – TuttoTorna (35’)

sabato 29 giugno 2024

Officina Orcio d’oro, via A. Conti,

dalle ore 20.30

Mostra omaggio a “L’illustrazione dei piccoli”, un mensile innovativo, dalla vita breve, appena ventuno numeri usciti tra il 1982 e il 1984.

Itineranti :

ore 20.30, 21,30 e 22.40

Federico Pieri – Baby Raptor (30’)

ore 21.00, 22,00 e 23.00

Teatro per Caso – Moonlight (30’)

Piazza del popolo :

ore 21.00, 22.10

Catin Nardi (Brasile) - Teatro Navegante di marioneta (35’)

Ore 21,40, 23,00

JeniAle – Lunaria (25’)

Loggiati di S an Domenico

ore 21.15, 22.40

Chumbala Cachumabala (Guatemala) – Il mostro della spazzatura (35’)

Piazza del seminario

Dalle 19.00 alle 21.00

Vitality 1 club asd Uisp in "Spettacolo finale di danza aerea delle allieve" (120’)

ore 21.15 e 22.30

Italo Pecoretti – Il Buono, lo Gnomo, il Cattivo (35’)

ore 22.00 e 23.10

Jenny Clamonte – Laboratorio Mille Bolle (30’)

Piazza del D uomo

ore 21.50 Premiazione Luna alla Carriera a Italo Pecoretti

ore 22.00 e 23.10

Disguido – Cinémagique

domenica 30 giugno 2024

Officina Orcio d’oro, via A. Conti,

dalle ore 20.30

Mostra omaggio a “L’illustrazione dei piccoli”, un mensile innovativo, dalla vita breve, appena ventuno numeri usciti tra il 1982 e il 1984.

I tineranti:

ore 20.30, 21,30 e 22.40

Federico Pieri – Baby Raptor (30’)

ore 21.00, 22.00 e 23.00

Cantagiro barattoli – Steamfolk di questi e altri continenti (35’)

Piazza del popolo :

ore 21.10, 22.20

Silvia Diomelli – Soul wood (35’)

Ore 21,50, 23,00

Teatro Random – Play People (30’)

Loggiati di S an Domenico

ore 21.00 e 22.30

Politheater – Bertoldo testa di legno (35’)

Piazza del S eminario

ore 21.15 e 22.30

Doisberto – Clown street show (30’)

ore 22.00 e 23.10

Jenny Clamonte – Laboratorio Mille Bolle (30’)

Piazza del D uomo

ore 22.00 e 23.10

Luca Cutrupi – Bubbles Alchemika (30’)