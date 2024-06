Ruba al pronto soccorso a Pistoia, arrestato

Un 54enne è stato arrestato per furto in ospedale a Pistoia. L'uomo, con precedenti, è entrato al pronto soccorso del San Jacopo, ha fatto il suo ingresso negli studi medici e nello spogliatoio dei dipendenti e ha rubato due computer dell'azienda sanitaria e due tablet e una carta di credito di alcuni tirocinanti, in quel momento in servizio.

Nonostante l'uomo fosse stato bloccato dalle guardie giurate dell'ospedale, le quali recuperavano alcuni apparecchi elettronici poco prima rubati, l'uomo è fuggito portando con sé parte della refurtiva. La polizia però lo ha beccato al Serd di Pistoia, dove l'uomo si trovava con ancora al polso il braccialetto del pronto soccorso.

È stato tratto in arresto per il reato di furto aggravato e a seguito della relativa Udienza di convalida l’Autorità Giudiziaria disponeva per lui gli arresti domiciliari.