Sabatino (Pd Pisa): "Tornata di amministrative positiva per il csx"

Il Partito Democratico riconferma i due sindaci a Pontedera e San Miniato, due città importanti e strategiche, la prima in Valdera e la seconda nel Cuoio. Un risultato non scontato, che è stato possibile grazie al prezioso lavoro dei nostri candidati e all'impegno di tutta la coalizione sul territorio. A Matteo Franconi e Simone Giglioli, ai consiglieri e alle future giunte, facciamo i nostri complimenti e i più sentiti auguri di buon lavoro per i prossimi anni.

Un ringraziamento anche a Fabrizio Lupi che a Ponsacco, nonostante il risultato che ha visto prevalere la destra, si è speso con generosità.

Con il secondo turno di oggi questa tornata di amministrative si conclude in maniera nettamente positiva per il centrosinistra sia in Toscana, dove il Pd mantiene la guida dei primi tre capoluoghi di provincia, sia a livello nazionale dove spiccano le vittorie a Perugia, Potenza e Bari. Indubbiamente, insieme alla bella affermazione del Pd alle europee, questi risultati indicano l'esistenza di una rinnovata vitalità del centrosinistra e rappresentano un segnale forte nei confronti del governo.

Oreste Sabatino, segretario Pd Pisa