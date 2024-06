Abc, quartetto vincente vola a Firenze per la finale regionale

La formazione composta da Giacomo Ciulli, Federico Zecchi, Pietro Matteini e Duccio Poggesi ha staccato a Firenze il pass per la finale regionale.

Dopo aver tinto Firenze di gialloblu, il quartetto dell’Abc Castelfiorentino si prepara per la finale regionale 3×3 categoria Under 16 Maschile, in programma sabato prossimo 29 giugno a Lucca.

La formazione composta da Giacomo Ciulli, Federico Zecchi, Pietro Matteini e Duccio Poggesi ha infatti conquistato uno dei dieci pass validi per la fase regionale sbaragliando la concorrenza di Olimpia Legnaia, Laurenziana, Biancorosso Empoli e Union Prato, le avversarie del concentramento “G” in cui erano inseriti i gialloblu.

LA FORMULA



La finale regionale, in programma presso la palestra San Concordio (via A. Moro 191), con inizio gare alle ore 10.45, vedrà la partecipazione delle 10 squadre vincenti i rispettivi concentramenti provinciali, che saranno suddivise in due gironi composti da cinque squadre ciascuno.

All’interno di ogni girone verrà disputata una fase di qualificazione all’italiana con gare di sola andata. Al termine, le squadre classificate ai primi due posti di ciascun girone saranno ammesse alla fase ad eliminazione diretta, la cui vincente si aggiudicherà il titolo di Campione Regionale 3×3 e sarà ammessa di diritto alla finale nazionale, in programma nei mesi di agosto/settembre 2024.

Fonte: Abc Castelfiorentino