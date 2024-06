Donnini prima sindaca di Fucecchio: "Che emozione. Mi definisco 'staffetta democratica'"

Emma Donnini è la nuova sindaca di Fucecchio, prima donna a ricoprire questo incarico. Intervistata da Elia Billero, direttore di gonews.it, ha parlato dei primi giorni da sindaca ai microfoni di Radio Lady.

Che emozione è stata il momento della proclamazione?

"Quando il magistrato mi ha consegnato la fascia e l'ho indossata, ho sentito subito la differenza. Ora è qualcosa di diverso, rappresenta tutti i cittadini che mi hanno sostenuto, è tutta un'altra emozione, un altro peso".

Che campagna elettorale è stata?

"Ho cercato di fare una campagna elettorale dal basso, come se in quel momento non fossi vice sindaca, mi sono messa in un'altra dimensione e non era facile. Alcune cose le sapevo ma avevo bisogno di sentirle di nuovo per entrare in sintonia coi territori. Ho visto i punti forti e le debolezze, avevo messo in conto tutto. Il risultato conferma le sensazioni che avevo ma c'è da lavorare".

Come è stato il percorso con gli altri partiti prima delle elezioni?

"Ho cercato di partire sempre dall'ascolto delle varie forze politiche che si sono avvicinate alla mia candidatura. Abbiamo partecipato assieme all'ascolto dei cittadini per capire come le istanze si trasformassero nei punti di programma. È stato un percorso fatto tutti assieme e questo i cittadini l'hanno riconosciuto. Il programma era molto bello, ora si tradurrà in azioni.

Vieni da una carriera importante con due sindaci come Toni e Spinelli

"Mi sono definita staffetta democratica, mi fa piacere aver continuato la storia di Fucecchio con un governo di centrosinistra. C'era chi mi chiedeva se fossi più alla Claudio Toni o alla Alessio Spinelli, ma io sarò Emma Donnini..."

L'intervista completa in video a Radio Lady