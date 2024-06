Lavori in viale Colombo, Testai (FI): "Dovevano concludersi in primavera. Opera dannosa costata 1 milione di euro"

Restiamo basiti da quanto dichiarato nei giorni scorsi dalla neo sindaca a un quotidiano locale riguardo al fatto che, queste le parole riportate, “l'opera su viale Colombo sta andando avanti come da programma”. Forse la nuova nostra prima cittadina dimentica che la precedente amministrazione, nella quale rivestiva il ruolo di vice sindaco, con il consueto video celebrativo e sempre con affermazioni sulla stampa locale, il sindaco Alessio Spinelli, annunciò che i lavori si sarebbero conclusi a primavera, annunciando inoltre, insieme all'assessore Fabio Gargani, un'inaugurazione, come sempre in grande stile, con le associazioni cittadine. In tutta onestà noi ce la siamo persa, ma riteniamo non ci sia stata, considerato che la neo sindaca precisa che i lavori (siamo a fine giugno) continuano come da programma. Leggiamo nell'articolo che si parla di un'opera da oltre 150mila euro.

Direi diversi euro ben oltre questa cifra, perché a noi risulta che sia costata quasi un milione di euro. Una cifra stratosferica per un'opera che costringe i residenti nel viale a fare chilometri in più da Fucecchio per tornare a casa, che ha messo in seria difficoltà alcune aziende locali, e che ancora, contrariamente alle affermazioni dell'amministrazione comunale, nessuno ha capito quale sia la maggioranza dei residenti e delle associazioni di Ponte a Cappiano che l'hanno richiesta. Forse la neo sindaca cerca di nascondere la cenere sotto il tappeto per non voler ammettere il flop di un rapporto costi-benefici sproporzionato per un'opera inutile e dispendiosa. Questi soldi potevano essere impiegati in altro modo, magari per far funzionare la scala mobile o il servoscala del parcheggio dell'ospedale, fuori uso da sempre, oppure per tappare qualche voragine lungo le nostre strade come, ad esempio, in via Provinciale Fiorentina, via Stieta o molte altre, perché gli esempi che necessitano manutenzione a Fucecchio certo non mancano.

FI - Fucecchio

Il Capogruppo Simone Testai