Molestie sul bus verso 7 studentesse, condannato a 4 anni e 6 mesi

Per aver molestato 7 ragazzine che montavano sul bus per andare a scuola è stato condannato dal gup di Arezzo a 4 anni e 6 mesi per violenza sessuale. Un trentenne di origine asiatica è stato condannato dopo l'arresto da parte dei carabinieri. I fatti sarebbero accaduti tra fine 2023 e inizio 2024. Durante il viaggio per lavoro sul bus assieme alle giovani che andavano a scuola, le avrebbe molestate. I carabinieri per scoprire i fatti sono saliti sui bus in borghese per ottenere elementi probanti.