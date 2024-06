Street food e Basket park a Serravalle, doppietta di eventi al parco

L’estate al parco di Serravalle è entrata nel vivo e all’orizzonte è già in fase di allestimento un nuovo fine settimana di eventi imperdibili. Di cosa si tratta? Una proposta che coniugherà cibo e sano sport. In poche parole, sta per arrivare lo “Street food e Basket park”: una tre giorni con tornei dal canestro alla rete di palla a volo, insieme al gusto di specialità delle tradizioni regionali italiane su ‘strada’, il tutto accompagnato da musica e laboratori per i più piccoli con un pizzico di magia. Quando? Tenetevi liberi dal 28 al 30 giugno 2024. L’ingresso è libero.

Sono già in viaggio food truck quali furgoncini, roulotte e rimorchi che proporranno dalla pizza fritta napoletana, agli arrosticini abruzzesi, olive ascolane, norcini, hamburger razza black angus scozzese, schiacciate fiorentine farcite sul momento anche vegetariane e vegane, polenta fritta, il famoso lampredotto e trippa, il cuoppo di pesce fritto espresso, sua maestà il cacciucco alla livornese, bombette e salsicce pugliesi, bomboloni artigianali ripieni, cannoli, cassatine e tanto altro.

Gli stand dell’area tavoli e della birra artigianale e cocktails che non mancheranno, saranno aperti nei seguenti orari: venerdì 28 giugno, dalle 18 alla mezzanotte, sabato 29 giugno, dalle 11 alla mezzanotte e domenica 30 giugno, dalle 11 alla mezzanotte.

CIBO E MUSICA. Aprirà il programma musicale, venerdì 28 giugno, alle 21, Mario Bacchi dj set; sabato 29 giugno, si comincia alle 19 con Mago Magori e dalle 21, salirà in consolle David Togni dj set e gli Hoopnotica led show. Domenica 30 giugno, inizierà alle 18, Riccardo Plan&G.U.B., funky e house selection, e torna anche Tommago con il suo spettacolo di magia.

SERRAVALLE BASKET PARK. Ed arriviamo allo sport immerso nel verde di questo meraviglioso parco empolese. Si scrive ‘Serravalle Basket Park’, si legge ‘3 vs 3’, senior femminile e maschile nelle tre giornate e poi la ‘Kids 3 vs 3’ nei giorni 28 e 29 giugno: Libellule (2025-2026, Scoiattoli (2015-2026, Gazzelle (2013-2024) e gli Aquilotti (2023-2024).

Per iscriversi al torneo, utilizzare il link https://linktr.ee/serravallebasketpark, oppure inviare una email all’indirizzo serravallebasketpark@gmail.com o contattare il Green Bar.

PROMOTORI. Associazione Jump Live, Gnam Art Food Event, Use Basket con il supporto del Comune di Empoli e la preziosa collaborazione della cooperativa sociale SintesiMinerva.

Per informazioni: Roberto del Pasqua 331 9749060, Francesco 327 3878448, Sandrino 340 0530835, Simone 338 5289542.

Fonte: Ufficio Stampa