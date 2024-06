A Arnovecchio “Svasso maggiore, aspettando i pulcini”

Nei giorni 29 e 30 giugno 2024 ad Arnovecchio andrà in ‘replica’ l’evento “Svasso maggiore, aspettando i pulcini”, in programma nello scorso fine settimana e in parte compromesso dal maltempo. Un motivo in più per visitare questo luogo incontaminato che ogni volta regala momenti unici.

FOCUS - Lo Svasso maggiore è un coloratissimo uccello tuffatore che frequenta le acque del laghetto di Arnovecchio tutto l’anno, immergendosi a diversi metri di profondità alla ricerca delle prede preferite: di solito pesciolini o invertebrati acquatici.

Anche quest’anno due coppie hanno costruito il nido lungo le rive, ed i visitatori hanno già potuto osservare una famiglia di svassi con quattro pulcini al seguito; nel prossimo fine settimana si dovrebbero schiudere anche le uova dell’altro nido.

In questo caso sarà possibile vedere anche i pulcini appena nati, che da piccoli vengono portati sul dorso da uno dei due genitori: una barchetta di penne e piume con tanti passeggeri che sporgono solo le testoline in attesa dell’imbeccata.

ORARI e ACCESSO LIBERO - Le visite di sabato 29 giugno (ore 16-19) e domenica 30 giugno (ore 9-12) sono ad accesso libero negli orari di apertura, senza prenotazione; per un’esperienza migliore si raccomanda agli interessati di portare anche il binocolo!

RITROVO - Al cancello dell’oasi in via Arnovecchio (600 metri dalla frazione di Cortenuova–Empoli in direzione Fibbiana-Montelupo); si consiglia di raggiungere l’area in bicicletta o, se si arriva in auto, di parcheggiare nella vicina frazione di Cortenuova.

Ad accogliere i visitatori ci sarà come sempre una Guida Ambientale qualificata; per informazioni contattare Legambiente Empolese Valdelsa, che gestisce l’oasi per conto del Comune di Empoli, scrivendo a oasidiarnovecchio@gmail.com

DESCRIZIONE - L’area di Arnovecchio, collocata in un paleomeandro dell’Arno rettificato nel corso del XVI secolo da Cosimo I de’ Medici, fu interessata in tempi più recenti da attività estrattive per la produzione di ghiaia, durate circa quarant'anni, che portarono alla formazione di alcuni bacini lacustri.

Attualmente è caratterizzata da un mosaico di ambienti diversi che, sebbene di origine artificiale, con il progressivo abbandono delle attività produttive sono andati incontro a processi spontanei di naturalizzazione; le cave in particolare sono state colonizzate da numerose specie faunistiche e floristiche.

Nella parte di proprietà comunale (ex Cava Pierucci) è stato realizzato un sentiero natura dotato di strutture che facilitano l'osservazione di piante ed animali selvatici e concepito per una completa accessibilità anche da parte di persone con difficoltà motorie o non vedenti: oltre a quattro osservatori della fauna ci sono infatti cartelli illustrativi e pannelli tattili con ambienti, piante ed animali in rilievo e testi in alfabeto braille.

APERTURE ESTIVE - Nel mese di giugno l'area naturale protetta di Arnovecchio è aperta il sabato dalle 16 alle 19 e la domenica mattina dalle 9 alle 12; nei mesi di luglio e agosto, la domenica mattina dalle 9 alle 12, sempre ad accesso libero.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa