Donne manager, dodici toscane sono "Woman on Board"

Sono stati consegnati oggi, mercoledì 26 giugno, nell’Auditorium del Consiglio regionale della Toscana (palazzo del Pegaso, Firenze) gli attestati di partecipazione al progetto Woman on Board (WOB), promosso da Federmanager e ManagerItalia e nato per favorire l’accesso delle donne nei Consigli di Amministrazione di imprese pubbliche e private attraverso un percorso formativo.

Le dodici toscane che hanno ricevuto gli attestati sono: Antonella Piras (Firenze), Luisa Marchesini (Certaldo), Nicoletta Meini (Firenze), Schwarz Vera Maria Thea (Firenze), Sara Bruscoli (Pistoia), Anna Maria Di Banella (Firenze), Serena Fanucchi (Casciana Terme Lari, Pisa), Linda Forese (Buggiano, Pistoia), Donatella Calderini (Reggello), Paola Di Festa (Firenze), Luisa Marchesini (Certaldo), Catherine Jacqueline Silvestri (Sesto Fiorentino).

La presidente di Federmanager Toscana Melania Angotta ha ricordato alcuni degli obiettivi del progetto: ridurre il divario di genere, favorire l’inclusione e l’accesso delle donne alle posizioni di leadership all’interno di organizzazioni aziendali e nei Consigli di Amministrazione di imprese pubbliche e private, rispettare quindi i principi ESG attraverso una buona Governance: “Un vero e proprio percorso in ottica di sostenibilità”.

Soddisfazione per le manager toscane che hanno ricevuto l’attestato è stata espressa dal presidente dell’Assemblea legislativa Antonio Mazzeo che ha parlato di “un’iniziativa molto bella che va nella direzione di ridurre la differenza di genere anche all’interno delle nostre aziende”. “Un impegno – ha aggiunto - che con la commissione per le Pari Opportunità stiamo portando avanti insieme ad altre iniziative come la formazione per facilitare la crescita delle donne”. “C’è ancora molto da fare e siamo impegnati a rompere questo tetto di cristallo” ha continuato il presidente ricordando che “la dirigenza del Consiglio conta già numerose donne molto capaci”.

Per la presidente della commissione toscana per le Pari Opportunità Francesca Basanieri, il progetto segna un ulteriore passo avanti verso il riconoscimento del ruolo della donna in ambito manageriale: “Si va nella giusta direzione. Oggi raccontiamo che esistono tante eccellenze femminili in Toscana. Tutti gli indicatori, nazionali e internazionali, ci dicono che più donne e ci sono nei Consigli di Amministrazione delle aziende più queste migliorano in termini anche di qualità dei bilanci e resilienza al mercato”. “L’Italia – ha proseguito – è ancora indietro e dobbiamo continuare a lavorare per migliorare la condizione della donna, ma certamente questo progetto è un grande passo in avanti”.