Primo (e nuovo) Consiglio comunale a Montopoli

Nella serata di Martedì 25 Giugno, presso la Sala Consiliare del Comune di Montopoli, si è svolto il primo Consiglio Comunale della nuova Amministrazione guidata dalla Sindaca Linda Vanni.

Tante le persone che hanno partecipato a questo appuntamento, che si è svolto in un clima disteso e collaborativo.

Dopo aver formalizzato la convalida dei sedici membri del Consiglio, la neoeletta Sindaca ha giurato sulla Costituzione, dando ufficialmente inizio alla nuova fase amministrativa.

Nel suo discorso di insediamento, Vanni ha voluto ricordare la figura di Augusto Gottini, a cui è dedicata la Sala Consiliare:

“Augusto ci ha lasciato alcuni anni fa ma rimangono indelebili i suoi insegnamenti e voglio inoltre ricordare quanto grazie a lui la nostra Montopoli è divenuta negli anni Ottanta una cittadina contemporanea”.

Ribadita la volontà confronto e collaborazione con tutte le forze politiche e con la cittadinanza:

“Il primo impegno che assumo è essere davvero la sindaca di tutte e tutti i Montopolesi.

Il programma elettorale per cui siamo stati eletti, sarà un programma sempre aperto al contributo di tutti, gruppo di maggioranza e gruppi di minoranza. L'ascolto sarà la nostra priorità: il Comune sarà la casa di tutte e tutti. Trasparenza, partecipazione, legalità e responsabilità saranno i nostri principi guida per ogni nostra azione”.

La Sindaca ha poi concluso con le linee programmatiche e gli obiettivi della nuova amministrazione:

“Lavoreremo per una Montopoli coraggiosa, che non ha paura delle sfide e che dimostrerà nei fatti di poter affrontare e prendere decisioni importanti; per una Montopoli dinamica, sempre in attività, laboriosa e propulsiva; per una Montopoli inclusiva, per tutte e tutti”.

Ufficializzata anche la giunta - già annunciata nei giorni scorsi - che lavorerà a fianco di Linda Vanni per i prossimi cinque anni, formata dalla Vicesindaca Irene Cavallini e dagli/dalle Assessori Andrea Marino, Kendra Fiumanò, Marzio Gabbanini, Paolo Moretti.

Formalizzati infine i tre gruppi consiliari e i rispettivi capogruppo: Marco Bonciolini, Michael Cantarella, Lara Reali.

Fonte: Ufficio stampa