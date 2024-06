Rapina 95enne, lei cade e si rompe il femore: 37enne in carcere

Ha rapinato una 95enne in strada a Arezzo, in pieno centro. Un 37enne è stato arrestato ed è gravemente indiziato dei reati di lesioni personali e rapina impropria. In via Cesalpino, circa una settimana fa, l'uomo buttò la donna in terra e le causò la rottura del femore più altri traumi per una prognosi di 90 giorni. In quel caso le rubò la borsa.

Il 37enne è stato individuato grazie al primo intervento della polizia. Gli agenti acquisirono rapidamente le descrizioni del soggetto e le immagini riprese dalle telecamere. Poi, è stato riconosciuto e individuato: è stato rintracciato mentre girava in via Vittorio Veneto insieme ad altri soggetti tutti identificati. La polizia ha eseguito un'ordinanza del gip e ha portato il 37enne nel carcere di Arezzo.