Consiglio comunale Montespertoli, Jessica Ghizzani eletta nuova presidente

Nella serata del 26 Giugno 2024 si è riunito il primo Consiglio comunale dopo le elezioni amministrative, che hanno riportato alla guida del paese Alessio Mugnaini e la squadra di Vivo Montespertoli.

Proprio alle operazioni finalizzate all’insediamento del nuovo Consiglio Comunale è stata dedicata la seduta.

Il primo atto è stata la proclamazione degli eletti, seguito dal giuramento del sindaco eletto, dalla presentazione delle linee programmatiche di mandato e dall’elezione del presidente del Consiglio comunale.

Alla Presidenza del Consiglio Comunale è stata eletta la consigliera Jessica Ghizzani del gruppo Vivo Montespertoli.

Ghizzani, 33 anni, è al terzo mandato come consigliera comunale e nella scorsa consiliatura ha ricoperto anche l’incarico di consigliera presso l’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa.

"La scelta di Jessica Ghizzani come presidente del nostro Consiglio comunale è una scelta naturale viste le competenze, l’esperienza e le qualità caratteriali della persona. Una persona sensibile e sempre in ascolto che garantirà al nostro consiglio un funzionamento pieno e attivo. Jessica è cresciuta dentro questo consiglio, ha fatto esperienza e si è guadagnata l’apprezzamento di tutti con il suo operato e farà ancora meglio come Presidente. Sono certo che servirà con disciplina e onore la cittadinanza in questo importante incarico" commenta il sindaco Alessio Mugnaini.

Come vice presidente è stato eletto il consigliere Andrea Migliorini del gruppo “Montespertoli di tutti”.

Durante il consiglio sono stati formalmente costituiti i due gruppi consiliari che sono “Vivo Montespertoli”, con capogruppo Giacomo Giusti, e “Montespertoli di tutti”, con capogruppo Luciana Morelli.

Sono state anche effettuate le nomine dei consiglieri che, oltre al sindaco, rappresenteranno il Comune di Montespertoli presso il Consiglio dell’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa. Sono stati eletti i consiglieri Pippucci Andrea e Ottavia Viti per Vivo Montespertoli e Luciana Morelli e Daniele Salis per Montespertoli di tutti.

In ultimo sono state istituite le tre commissioni consiliari permanenti per l’intero mandato che sono la commissione “Affari generali e contabilità”, la commissione “Ambiente e territorio” e la commissione “Welfare, Cultura, attività produttive e sicurezza”.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa