Mettici la faccia per lo sportello Hub for Young di Empoli

Per far conoscere l’Hub for Young, lo sportello giovani inaugurato lo scorso 3 aprile, il Comune di Empoli sta lavorando ad una campagna di comunicazione che prevede la realizzazione di diversi strumenti: dal materiale informativo cartaceo elettronico, ai social media, fino ad un sito web dedicato.

L’Hub rappresenta un punto di snodo per intercettare i bisogni dei giovani dove trovare supporto e orientamento nella ricerca di opportunità di formazione, lavoro, mobilità europea e attivazione, un servizio di mentoring dedicato e una guida alla ricerca di servizi esistenti e attivi nell’Empolese Valdelsa dedicati in particolare ai cittadini più giovani.

Una delle prime azioni da intraprendere per impostare la campagna informativa è la produzione di immagini in grado di catturare l’attenzione. A tal fine il Comune di Empoli sta cercando ragazzi e ragazze di età compresa tra 16 e 25 anni disponibili a partecipare ad una giornata di shooting fotografico e di ‘prestare’ il loro volto alla promozione dell’Hub for Young e dei suoi servizi.

La data prevista per lo shooting, che si terrà in alcuni luoghi del centro storico di Empoli e al parco di Serravalle, è lunedì 22 luglio 2024. Il regolamento completo si trova al link https://shorturl.at/VTjty

Per candidarsi invece è sufficiente cliccare sul link https://forms.gle/E4kRqfrPt2uQq5ERA e compilare il modulo entro il 10 luglio 2024.

Informazioni: Hub For Young, tel. 0571 757126 – giovani@comune.empoli.fi.it

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa