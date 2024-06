Musica, moda, divertimento: torna Montelupo Fool Park

Torna Montelupo Fool Park! Dal 28 giugno al 14 luglio (venerdì – sabato – domenica) tre fine settimana di concerti, dj set e food truck al Parco dell’Ambrogiana.

L’iniziativa promossa dal comune di Montelupo e organizzata da Otto Bit Art lab è ad ingresso gratuito.

«Fool Park è nata nel 2016 su iniziativa di un gruppo di ragazzi del Centro Giovani, come momento di aggregazione e di condivisione di interessi, negli anni la manifestazione ha cambiato volto, ha assunto un’organizzazione strutturata e durante la pandemia è stata una risposta alla necessità di aggregazione all’aria aperta.

Per l’amministrazione rispecchia la volontà di accendere i riflettori sul parco dell’Ambrogiana per suggerire nuovi modi per vivere questo spazio e per farlo diventare luogo di eventi, aggregazione, spazio aperto a persone di tutte le età. Tante esperienze anche vicino a noi dimostrano quanto le potenzialità dell’utilizzo degli spazi aperti e come possano essere una risposta anche alle necessità dei ragazzi del territorio.

Otto Bit ha proposto anche per quest'anno un programma interessante con concerti e dj set», afferma il sindaco Simone Londi.

Gli orari della manifestazione sono

venerdì e sabato: 19.00 – 2.00, con permesso di deroga sull’orario per il superamento dei limiti acustici

domenica: 19.00 – 24.00

Vendiamo il programma nel dettaglio.

Venerdì 28 giugno

Mirco Roppolo DJ Vintage (DJ set)

Selezione di Vinili e Nastri dagli anni 50 ai ‘90

Dalle 19.30 apertura stand: “La Gare du Vintage”, concept-store di moda critica, vintage & second-hand; “Feeling nova”, community online e prodotti hand-made di rinascita a sostegno delle donne operate di tumore al seno e “Clarence Art Studio”, illustrazioni personalizzate

Sabato 29 giugno. Concerto di AB29 (live) rock da Empoli e Tonno (live) rock Toscano e a seguire dj set

Domenica 30 giugno. Prima eliminatoria del Toscana Concerti Contest, a cura dell’associazione Toscana concerti con Scoville, Revue, Engeezo & Nicastro, Velena

Venerdì 5 luglio. Italians a Go Go (DJ set), selezione tutta italiana a cura di Cipo e Ciulla

Dalle 19.30 apertura stand: “La Gare du Vintage”, concept-store di moda critica, vintage & second-hand; “Feeling nova”, community online e prodotti hand-made di rinascita a sostegno delle donne operate di tumore al seno e “Clarence Art Studio”, illustrazioni personalizzate.

Sabato 6 luglio. Aida (live) Rock da Firenze, Grigio Scarlatto (live) Rock da Padova, Pitoni (live) Rock da Roma e a seguire dj set

Domenica 7 luglio. Seconda eliminatoria del Toscana Concerti Contest a cura dell’associazione Toscana Concerti, con Dynamite36, Droppunk, Annarè, Mezzanotte

Venerdì 12 luglio. Mirco Roppolo DJ Vintage (DJ set), selezione di Vinili e Nastri dagli anni 50 ai ‘90

Dalle 19.30 apertura stand de “La Gare du Vintage”, concept-store di moda critica, vintage & second-hand; “Feeling nova”, community online e prodotti hand-made di rinascita a sostegno delle donne operate di tumore al seno e “Clarence Art Studio”, illustrazioni personalizzate

Sabato 13 luglio. HSO (live) Punk da Firenze e Fish Bones (live) Ska punk da Firenze, Segue dj set

Domenica 14 luglio. Finale del Toscana Concerti Contest

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa