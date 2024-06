Passaggio di consegne per il Rotaract Club di Pontedera

Sabato 22 giugno, presso il Bagno Mistral di Tirrenia (PI), si è svolta la cerimonia di Passaggio delle Consegne del Rotaract Club di Pontedera. Durante l'evento, il presidente uscente Lorenzo Montomoli ha riassunto gli obiettivi raggiunti dal club nell'ultimo anno. Il club ha portato avanti numerosi service tradizionali, tra cui l'assegnazione di borse di studio per il Liceo XXV Aprile di Pontedera, premiando gli studenti più meritevoli delle classi quarte, e la vendita dei cuori di cioccolato per sostenere Telethon. Inoltre, attraverso il service annuale “Oltre il Pensiero”, il Rotaract Club di Pontedera, con il supporto del Rotary Club Pontedera, ha donato al reparto di Neurologia dell’Ospedale Lotti di Pontedera quattro lettini automatici per la visita dei malati affetti da demenza, per un valore di oltre 7.200 euro. Questi lettini verranno consegnati sabato 29 giugno alle ore 10:00 presso gli ambulatori di neurologia dell’Ospedale Lotti di Pontedera. Per la parte divulgativa del service, sono state create e distribuite brochure contenenti consigli utili per i familiari dei pazienti affetti da demenza. Il club ha anche continuato la raccolta di trecce di capelli, grazie alla rete di parrucchieri creata negli anni precedenti, per la realizzazione di parrucche destinate ai malati oncologici. Il nuovo presidente per l'anno rotaractiano 2024/2025, Leonardo Consortini, ha ringraziato il Rotary Club Pontedera per il loro supporto e il presidente uscente per aver fatto emergere il club a livello distrettuale. Successivamente, Leonardo ha proceduto alla spillatura dei nuovi membri del consiglio direttivo.

Fonte: Ufficio stampa