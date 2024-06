Peccianti (FdI): "Mantellassi non porterà nulla di nuovo. Ridimensionato il consenso elettorale del Csx"

Francesca Peccianti - coordinatrice di Fratelli d'Italia Empoli - ringrazia tutti gli elettori che, con il loro voto, hanno permesso a FDI di esprimere tre consiglieri in consiglio comunale (Francesca Peccianti appunto, Cosimo Carriero e Danilo Di Stefano) e alla coalizione di centrodestra di essere la prima forza di opposizione in consiglio comunale con i suoi quattro seggi, considerato quello assegnato a Simone Campinoti come candidato sindaco.

Fratelli d'Italia - prosegue Peccianti - non farà sconti alla nuova amministrazione di centrosinistra guidata dal sindaco Mantellassi che, a suo parere, non porterà nulla di nuovo nel panorama politico empolese nonostante i tentativi di smarcarsi da alcune scelte dell'amministrazione uscente.

La scelta di Mantellassi, fortemente ridimensionata in termini di consenso elettorale dopo anni di vittorie al primo turno, per Peccianti rappresenta l'estremo tentativo di risollevare le sorti del centrosinistra da troppi anni, ormai, chiuso nelle sue certezze e nel suo isolamento dalla realtà locale, come dimostrano i tanti comitati civici sorti in opposizione alle scelte fatte, calate dall'alto, senza mai sentire prima i cittadini interessati.

Peccianti, nel ringraziare anche i tanti elettori che hanno dato fiducia alla coalizione con Simone Campinoti candidato sindaco, si rivolge al popolo di centrodestra assicurando che saranno rispettati gli impegni politici presi in campagna elettorale - scritti nel programma della coalizione di centrodestra - così come saranno rispettati i valori e gli ideali che contraddistinguono il modo della destra sociale: valori e ideali che non saranno mai utilizzati quale merce di scambio.

Fonte: Fratelli d'Italia Empoli