Pinocchio in Strada chiude la stagione con dj Federico Scavo

Ultimissima serata per Pinocchio in Strada, il giovedì di festa di San Miniato Basso. Organizzato dal Ccn San Miniato Basso, l'evento chiuderà con la grande musica di dj Federico Scavo, giochi di luce e animazione. Per festeggiare l'arrivo dell'estate in grande stile.

Si parte della ore 20, quando lungo la Tosco Romagnola sarà possibile cenare nelle attività commerciali aperte e nei food truck. Lungo il tracciato della festa anche un mercatino dell'artigianato. Dalle 22 in poi l'appuntamento con il dj set di Federico Scavo, l'autore di Strump e di tanti altri pezzi chiave della musica dance di oggi.

(foto Michele Lugaresi @maikid)

Pinocchio in Strada è patrocinato dal Comune di San Miniato e ha il sostegno di Fondazione San Miniato Promozione, Provincia di Pisa, Regione Toscana, Associazione Pinocchio al Pinocchio, Confcommercio Provincia di Pisa, Terre di Pisa e Camera di Commercio Toscana Nord Ovest.

Per info 346/5729766 / www.ccnsanminiatobasso.it