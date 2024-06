Quasi 700 grammi di hashish e un coltello in casa, arrestato

Detenzione di droga ai fini di spaccio e possesso di oggetti per offendere. Un uomo è stato arrestato dai carabinieri di Pisa e ora si trova agli arresti domiciliari.

Nella perquisizione al domicilio dell'uomo, i militari hanno trovato circa 700 gr di hashish già suddivisa in 7 panetti incellophanati, oltre alla strumentazione adoperata per confezionare la droga in dosi. Il rinvenimento della droga, ben nascosta all’interno della camera da letto in uso alla persona arrestata, è stato possibile grazie al fiuto infallibile del cane anti-droga “Titan” condotto dal personale del Nucleo Carabinieri Cinofili di San Rossore.

Inoltre, sono stati trovati circa 6.700 euro in denaro contante in banconote di vario taglio, nonché un coltello ad apertura della lunghezza complessiva di cm 24. L’arma, la droga, i soldi, come pure tutto il materiale utile per il confezionamento dello stupefacente - trovato nella disponibilità della persona - è stato sottoposto a sequestro.