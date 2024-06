'Tango, amore e protezione' in piazza a Fucecchio

Quando la musica e il ballo vanno oltre la pura forma artistica e divengono veicolo di solidarietà. E’ quello che accadrà sabato 29 giugno, in piazza Montanelli, in occasione dell’evento "Tango, amore e protezione", promosso dall’associazione La Tangueria in collaborazione con il Nucleo di Volontariato e Protezione Civile dell'Associazione Nazionale dei Carabinieri e la Pro Loco di Fucecchio e con il patrocinio del Comune di Fucecchio, il cui ricavato andrà a sostenere le attività di protezione civile con l’acquisto di strumenti utili in caso di calamità.

La serata rappresenta un connubio perfetto tra l'arte del tango, simbolo di passione e amore, e l'impegno per la sicurezza e la protezione della comunità. Il tango, con le sue melodie struggenti e i suoi movimenti eleganti, rappresenta una forma di espressione artistica che coinvolge profondamente chi lo pratica e chi lo osserva. In questa occasione, il fascino del tango si unirà alla dedizione dei volontari della Protezione Civile, che quotidianamente lavorano per garantire la sicurezza e il benessere dei cittadini.

L'evento inizierà alle ore 19.30 con una performance dei maestri di tango de La Tangueria, accompagnata dalle musiche del dj Alessandro Francini. A seguire gli interessati avranno la possibilità di partecipare ad una lezione introduttiva di tango aperta a tutti coloro che desiderano avvicinarsi a questa disciplina. La serata proseguirà poi con la raccolta fondi destinata al Nucleo di Volontariato e Protezione Civile dell'Associazione Nazionale dei Carabinieri di Fucecchio, al fine di sostenere il ruolo cruciale della protezione civile nelle situazioni di emergenza.

"Il tango è una danza che parla di connessione e collaborazione, gli stessi valori che animano i nostri volontari - commenta la sindaca di Fucecchio Emma Donnini -. Siamo orgogliosi di poter sostenere questa iniziativa che unisce arte e solidarietà".

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa