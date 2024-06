Vivi Fortezza 2024, protagonisti Parbleu, Il Mago del Gelato, Serena Brancale, Whitemary, Elasi, Camilla Pnk e tanti altri

I suoni elettronici saranno i protagonisti di sabato 6, grazie all’electro pop di Whitemary (ore 22) che avrà come coda il beat dal sapore mediterraneo di Makossa (ore 23.30).

Per accedere agli eventi, che sono a ingresso gratuito , è consigliata la prenotazione sulla piattaforma Eventbrite : https://www.eventbrite.com/cc/vivifortezza-main-stage-2024-3426039 .

In collaborazione con The B-Side, il 4 e il 5, a partire dalle 19.30 al Bastione San Domenico, ci saranno la preview del dj set di Ghiaccioli e Branzini il giovedì e del set di Key.Na il venerdì. Sempre al Bastione San Domenico, sabato 6 dalle 19.30 ci sarà il dj set di Zanu Fx , realizzato assieme a Wild Elsa.

Questi appuntamenti sono realizzati dall’ Associazione Propositivo (Pro +) in collaborazione con: Parmolaia Top Services, The B-Side, Sounder, Wild Elsa.

Vivi Fortezza è il progetto di rivalorizzazione della Fortezza Medicea di Siena. Per tutta l’estate, uno degli spazi più suggestivi della città diventerà un vero e proprio giardino di eventi, tra musica, sport, cultura, cibo e benessere. Il programma della manifestazione, realizzata in collaborazione con il Comune di Siena , è ideato dall’ associazione Propositivo (Pro +) .

Le rassegne principali della manifestazione sono sei: musica, arte&cultura, sport&wellness, food&fiere, bambini e sostenibilità. A tutte le ore del giorno è possibile passare in Fortezza per trovare qualcosa d’interessante. Non mancano i punti di somministrazione, luoghi dove poter abbinare bibite rinfrescanti a viste spettacolari. Nel piazzale principale, inoltre, è possibile trovare la pizzeria a cura di Parmolaia Top Services.