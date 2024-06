"A cena con Mario e Mauro", memoria e solidarietà alla serata del Vitolini calcio

Il 3 luglio, presso il ristorante 'La Loggia dei Medici' a Cerreto Guidi, verrà organizzata la 5a edizione del memorial “A cena con Mario e Mauro”, in memoria di Mario Proietti e Mauro Lastrucci.

Per l'occasione saranno raccolte maglie da calcio di serie A, B, C e qualsiasi altro materiale sportivo, oltre a tanti altri premi. Durante la cena verrà organizzata una lotteria e soprattutto un’asta dei cimeli più importanti. Il ricavato dell'asta sarà devoluto alla associazione Soroptimist International d’Italia Valdarno Inferiore a sostegno di iniziative e progetti volti a favorire la tutela dei diritti delle donne e a promuovere la parità di genere.

È per questo che chiediamo la massima partecipazione alla cena e nella ricerca di più materiale possibile. Non puoi partecipare ma vuoi contribuire? Vitolini Calcio IBAN: IT77N0842538171000031244619. Per prenotazioni: Gianluca 3477439709.

Fonte: Vitolini Calcio