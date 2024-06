Cdx Capraia e Limite riparte dopo le elezioni: "Collaborazione con Del Rosso per l'opposizione"

Ad una settimana dalla prima convocazione del consiglio comunale del "Giunti ter", per noi del Centrodestra di Capraia e Limite, eletti e non, si apre una nuova fase, che vede come obbiettivo principale essere un'opposizione propositiva, ma anche critica e rigorosa su ogni provvedimento e su eventuali omissioni ed inadempienze, nei confronti di chi amministra.

La nuova giunta vede in sintesi l'estromissione di Gabriele Paci (ndr Assessore all'ambiente e sport) e l'entrata dell'ex presidente della Proloco (carica ricoperta anche durante la campagna elettorale), Edoardo Antonini, il quale è stato scelto per ricoprire la carica di vice sindaco con deleghe al turismo ed eventi socioculturali in sintesi.

Basandoci sulla fiducia dello sfiorato 20% alle comunali, siamo forti del fatto che in paese ci sono oltre il 30% di cittadini che hanno preferito dare il loro voto europeo alla compagine di CDX, voto che, come spesso accade, non rispecchia quello comunale.

Dice Di Mauro, candidato sindaco del Centrodestra Unito: "Non è il momento di piangerci addosso, ma di raccogliere le forze, rassettarci ed incominciare a pensare a come far crollare quel 7% che ancora tiene il CSX (sempre più a Sinistra) in piedi in un contesto che li vede in affanno.

Eletto come capogruppo di "siAMO Capraia e Limite" e rappresentante della minoranza all'unione dei Comuni, ho intenzione di collaborare, senza snaturare il centrodestra, con la lista civica di ViviAMO di Guicciardo Del Rosso, un amico con cui condivido tanto e che mi ha dato fiducia per rappresentarlo ad Empoli (anche se distanti culturalmente, sul piano del "bene" per Capraia e Limite siamo molto concordi e questa ne è una prova).

Essere all'opposizione ci impegnerà tantissimo e faremo quanto possibile per stare al passo con le esigenze che la popolazione ed il territorio stesso ci prospetteranno, contestualmente alle prerogative di chi è in minoranza e non svolge la sola attività politica.

A breve verranno decise le commissioni e da lì, dopo il periodo delle ferie estive, inizierà un controllo capillare della macchina comunale, non solo verso i suoi amministratori, ma anche e soprattutto verso quelle attività/gestioni che gravitano attorno ad essa.

Ciò posto, rinnoviamo l'augurio di buon lavoro alla maggioranza eletta che ha il compito di rappresentare tutti i suoi cittadini (anche quel 44% che non li ha votati), alla stregua di come avremmo fatto noi del centrodestra se fossimo stati eletti; saremmo stati ben contenti di ricevere soluzioni o proposte pro-paese, non respingendole a priori perché "lo propongono gli altri".

Fonte: SiAMO Capraia e Limite