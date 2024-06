Confezionavano dosi di eroina in un parco di Pisa: due arresti

Sorpresi a confezionare dosi di droga in un parco accanto ad una scuola. È successo a Pisa dove due persone, un 33enne e un minorenne, hanno tentato di fuggire ma sono stati fermati e arrestati dalla polizia. Secondo quanto ricostruito, da diversi giorni erano monitorati movimenti sospetti nella zona di Putignano, segnalati anche da diversi residenti. Dopo alcuni servizi di osservazione e pedinamento, gli investigatori della questura di Pisa hanno individuato il nascondiglio dei soggetti sospetti, nel parco adiacente alla scuola Gamerra.

Negli scorsi giorni il controllo a sorpresa, durante il quale sono stati fermati un 33enne pregiudicato e un minore, senza precedenti penali di fatto senza fissa dimora, entrambi tunisini. Sul posto gli agenti hanno rinvenuto oltre 400 grammi di eroina e materiale utile al confezionamento e allo spaccio della sostanza stupefacente. Sequestrati inoltre un coltello a serramanico e alcuni telefoni cellulari. La droga sequestrata avrebbe consentito di confezionare più di 2mila dosi singole di eroina per un valore di mercato di circa 30mila euro. D'intesa con la procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa e la procura presso il Tribunale per i minorenni di Firenze, la polizia ha proceduto all'arresto in flagranza.