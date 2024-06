Festa di fine anno al Conservatorio Santissima Annunziata, premiati studenti e studentesse

Venerdì 7 giugno si è svolta la tradizionale cena di fine anno scolastico al Conservatorio Santissima Annunziata. Durante la serata gli studenti dei tre ordini di scuola sono stati premiati nel secolare giardino dell’istituto, alla presenza di Leonardo Alessi e Fortunato Rao (in rappresentanza della Fondazione Scuole Libere), delle coordinatrici Caterina Tofanelli (Scuola Primaria), Lorella Mancini (Scuola Media) e Anna Zalli (Liceo Linguistico e Liceo delle Scienze Umane), dei loro insegnanti, compagni e familiari.

Il Consiglio Agesc (Associazione dei genitori che da 40 anni affianca con opera volontaria docenti e famiglie nell’attività educativa dei ragazzi) ha consegnato il

premio agli alunni della V elementare che hanno compiuto il primo ciclo di istruzione alla scuola primaria del Conservatorio e i premi FEDELTA’ JUNIOR agli

studenti che hanno frequentato la scuola primaria e la scuola media all’interno dell’istituto. Per la classe V PRIMARIA i premiati sono stati: Aloisi Niccolò, Belli Virginia, Bracciali Mattia, Buggiani Valerio, Buzzanca Marta, Cammilli Virginia, Campigli Viola, Ciaponi Beatrice, Ciattini Pietro, Conti Ginevra, Ferraro Francesca, Gao Enzo, Grazzini Michelangelo, Lodovici Riccardo, Luzzi Matilde, Maienza Anna, Maiese Elena, Manetti Anna, Mori Ginevra, Pellegrini Azzurra, Pinnanossai Giacomo, Reyes Christian, Rossi Margherita, Sersale Gabriele e Vieri Yinabi.

I premi FEDELTA’ JUNIOR sono stati assegnati a:

Assirelli Filippo, Baldino Guido, Barsacchi Emma, Bertelli Pietro, Cannizzaro Giada, Cenatiempo Cristian, Costoli Alessandro, Del Sordo Giulia, Giaconia Giulia, Graniglia Tommaso, Jin Leyao Vittoria, Maestrelli Greta, Migliorini Niccolò, Profeti Dora, Scarselli Romeo, Toni Chiara, Wang Haoyu Iacopo, Xia Yikai, Zamarra Pasquale.

Grande emozione durante la serata per i “PREMI AL MERITO E ALLA VIRTU’” istituiti quest’anno per la prima volta dall’Agesc e assegnati agli alunni, segnalati dai

loro insegnanti, che durante l’anno si sono distinti per azioni particolari,impegno e comportamento.

I premi sono stati assegnati a: Viola Campigli (V primaria); Abbattista Elisa, Allushi Samuele, Assirelli Giulia, Azzaro Greta, Becheri Orlando, Benvenuti Edoardo, Biancalani Edoardo, Bonini Filippo, Capretti Victoria, Cenatiempo Alessio, Costanzone Matteo, Di Lucia Laura, Gemignani Oreste, Landi Emma, Maggini Pietro, Melani Leonardo, Nardi Ludovica, Pianigiani Olga, Piergentili Anna, Pomponio Aurora, Sorrentino Greta, Yang Miranda (IV primaria); Niccolò Migliorini (3° Media); Baldinotti Margherita, Biancalani Tommaso, Biancalani Vittoria, Branchi Ottavia, Campigli Gabriele, Chiti Adele, Costoli Matteo, Dainelli Eva, Diricatti Eleonora, Mantellassi Amelia, Mazzantini Giorgia Marzia, Moriani Giulio, Panconi Duccio, Papini Maddalena, Papini Mariasole, Puccinelli Violante, Ruan Melissa, Sereni Lapo, Stefanelli Rebecca, Xue Zi Chen Angelo, Zhu Alessio Jin Hao (1° media); Martin Rutili (3° Liceo Linguistico); Giorgio Wu (4° Liceo Linguistico); Carlo Alberto Panicco (4° Liceo Linguistico).

Inoltre quest’anno il Consiglio Agesc ha deliberato di istituire un nuovo importante riconoscimento: un BONUS LIBRI per lo studente o studentessa che dopo la scuola media proseguirà gli studi al liceo della Ssma Annunziata e che conseguirà il risultato migliore dato dalla media dei voti dell’esame finale, condotta e percorso scolastico dei tre anni. La serata è proseguita in un clima festoso e conviviale con un’apprezzata cena di gala e musica per tutti.

Fonte: Agesc Conservatorio Santissima Annunziata Empoli