Il Segretario di Stato Vaticano Parolin a Cigoli

La sera del 13 luglio sarà celebrato il centenario dell’incoronazione della Madre dei Bimbi, l’immagine della Madonna che si venera nel santuario di Cigoli. La solenne cerimonia sarà presieduta dal cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato Vaticano, insieme al vescovo di San Miniato, monsignor Giovanni Paccosi. Con questo straordinario evento si apriranno gli annuali festeggiamenti in onore della Madre dei Bimbi, che si concluderanno con la tradizionale festa del 21 luglio.

Sono passati cento anni da quando, il 13 luglio 1924, l’immagine della Madonna di Cigoli fu solennemente incoronata, per decreto del Capitolo Vaticano, dall'allora arcivescovo di Pisa, il cardinale Pietro Maffi.

L’uso di ornare con un diadema le immagini miracolose di Maria come segno di speciale devozione è diffusa da secoli. I Papi hanno favorito questa forma di pietà popolare e spesso, personalmente o per mano di loro delegati, hanno ornato di una corona le immagini più insigni della Madre di Dio. Questo avvenne anche a Cigoli 100 anni fa e, in questo centenario dell’incoronazione della Madre dei Bimbi, sarà la massima autorità diplomatica vaticana, il cardinale Parolin, a rendere omaggio alla venerata immagine con la sua visita e la Messa solenne in santuario (alle ore 21 del 13 luglio).

Tra le iniziative legate all'anniversario, la sera d venerdì 12 luglio sarà inaugurata nella chiesa di San Rocco a Cigoli una mostra di opere pittoriche di artisti locali dal titolo «Una corona di luce», dedicata al tema dell’incoronazione di Maria.

Fonte: Ufficio Stampa