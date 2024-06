Grave incidente tra Capanne e San Romano, interviene Pegaso

L'elisoccorso è intervenuto a Montopoli in Val d'Arno per un grave incidente nel pomeriggio di venerdì 28 giugno. Poco dopo le 16 all'incrocio tra via Meucci e via Tosco Romagnola Est, nell'area di Fontanelle tra San Romano e Capanne, due auto si sono scontrate. Stando alle prime indicazioni si tratterebbe di un frontale.

Pegaso è intervenuto per un ragazzo di 28 anni, uno dei feriti, quattro in totale: tre hanno tra venti e trenta anni, uno ha più di trent'anni. Gli altri tre feriti sono stati portati in condizioni non gravi al San Giuseppe di Empoli.

Ancora da capire la dinamica. Sul posto i vigili del fuoco di Castelfranco di Sotto - che hanno estinto un principio di incendio -, i carabinieri, la Pubblica Assistenza di Castelfranco e quella di Fucecchio.