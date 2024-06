IoDonne: "Porteremo avanti nuovo dialogo con le Istituzioni"

"Abbiamo appena ricevuto la notizia della nomina ufficiale della Giunta del Sindaco Giovanni Campatelli. I nostri auguri di buon lavoro vanno ai cinque assessori nominati: Jacopo Masini, Benedetta Bagni, Clara Conforti, Romina Renzi, Simone Scardigli”.

"Nella competizione elettorale di quest’anno IODONNE ha ricevuto il 3,92% pari a 292 voti, commenta Elisabetta Lubrani. "Siamo grati/e alle tantissime persone che hanno apprezzato il progetto e le idee portate avanti in soli due mesi. IODONNE in poche settimana è diventato un riferimento per il nostro paese: donne in difficoltà già si rivolgono a noi. Se da un lato tutto questo ci inorgoglisce, dall’altro ci mette in allarme sulle mancanze di Certaldo che le cittadine si trovano a subire. IODONNE non è rappresentato in consiglio, e nessun consigliere eletto sarà delegato a rappresentare le nostre istanze, che porteremo direttamente all'attenzione della gente e dell'amministrazione attraverso i nostri canali e il nostro attivismo diretto. La nostra intenzione non è quella di fare “opposizione” (espressione oltretutto che non ci rappresenta) ma cercheremo collaborazione nell'amministratore e specificatamente nelle figure di governo più direttamente interessate alla messa in pratica dei nostri progetti.

È nostra intenzione portare avanti un nuovo dialogo con le Istituzioni, un dialogo costruttivo e non rancoroso , perché non ci stancheremo mai di dirlo la violenza di genere è anche una questione politica che richiede interventi politici adeguati.

La nostra speranza è che oggi sia l’inizio di un proficuo lavoro affinchè sia possibile dare risposte, aiuto, sostegno e una “casa” alle donne del nostro paese che vivono situazioni di difficoltà.

IODONNE

Rete Sociale

Certaldo