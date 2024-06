Lettura nei parchi e sotto le stelle, l'estate della biblioteca di Empoli

Si entra nel vivo della programmazione estiva promossa dalla biblioteca comunale Renato Fucini di Empoli. Tanti appuntamenti da vivere appieno anche in notturna, sotto le stelle, nei parchi, nei giardini, nelle piazze, senza dimenticare il gruppo Sferruzza Sferruzza che vi aspetta in biblioteca con tanti consigli sul fatto a mano, all’uncinetto e ai ferri. L’incontro si svolge come sempre il martedì alle 16.30.

LA BIBLIOTECA DI SERRAVALLE – Si comincia il 2 luglio fino al 12 settembre 2024, con pausa vacanza nel periodo che va dal 12 al 25 agosto. Laboratori, punto prestito, giochi, letture con qualche sorpresa, per bambine, bambini, ragazze e ragazzi, dai più piccoli ai più grandi, nei giorni di martedì e giovedì. Dalle 17 alle 20, nello spazio adiacente al Green Bar, davanti al laghetto, letture ad alta voce, accompagnate talvolta anche da musica, per realizzare laboratori creativi e giochi collettivi di gruppo.

LETTURE AL PARCO – Sono in programma dal primo al 29 luglio: letture animate e punto prestito itineranti nelle piazze e nei parchi di Empoli o nelle frazioni. Si susseguiranno appuntamenti sia serali che pomeridiani, con storie e letture ad alta voce accompagnate dalla chitarra o da altri strumenti musicali. La prima ‘uscita’ in calendario sarà il primo luglio, alle 21.30 in piazza XXIV Luglio.

PALAZZO LEGGENDA SOTTO LE STELLE - Tutti i mercoledì del mese di luglio, dalle 21 alle 23, apertura straordinaria del villaggio Palazzo Leggenda con attività di prestito, letture e attività per bambine, bambini, ragazze e ragazzi. Prima iniziativa in programma, mercoledì 3 luglio 2024, con letture musicate sotto le stelle al chiaro di luna, letture ad alta voce animate accompagnate da chitarra e armonica e... qualche sorpresa.

ESTATE A PALAZZO LEGGENDA – Vi aspettano quattro settimane di letture e laboratori tematici per bambine e bambini dai 6 agli 11 anni di età, dal martedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30. Prima settimana, dal 2 al 5 luglio, Ciak si gira! Summer edition: pronti a scoprire tutti i segreti per fare delle riprese super? Un’occasione per imparare a creare bellissime inquadrature, uno storyboard, una colonna sonora, un video-montaggio e molto altro.

È possibile iscriversi ad una intera settimana tematica di attività in base a quello che piace di più e l’ingresso è gratuito. Per informazioni e iscrizioni alle settimane a tema: biblioteca Palazzo Leggenda, via Paladini, 0571 757873, sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it, www.biblioteca.comune.empoli.fi.it.

BIBLIOTECA e PALAZZO LEGGENDA ORARIO LUGLIO - Nel mese di luglio, la biblioteca osserverà il seguente orario: il lunedì dalle 14 alle 19, dal martedì al venerdì dalle 9 alle 19 e il sabato, dalle 8.30 alle 13.30. Mentre Palazzo Leggenda osserverà questo orario: lunedì chiuso, dal martedì al venerdì, dalle 9 alle 13. Il mercoledì e solo a luglio, apertura dalle 21 alle 23; il martedì e il giovedì, dalle 17 alle 20, le attività si sposteranno all’aria aperta con ‘La biblioteca di Serravalle’ (punto prestito, giochi, laboratori, letture per bambine, bambini, ragazze e ragazzi dal 2 luglio al 12 settembre), il sabato chiuso.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa