Luglio esplode con RockUnMonte: ospiti Diaframma, Tre Allegri Ragazzi Morti e Modena City Ramblers

Il RockUnMonte Festival è pronto a celebrare la sua dodicesima edizione! Questo traguardo straordinario rappresenta una visione audace e determinata, che continua a prosperare con la stessa freschezza di sempre, guardando al futuro con convinzione.

Un evento che, anno dopo anno, continua ad evolversi, arricchendosi di nuove esperienze ma restando ancorato alla sua missione originaria: essere un punto di riferimento per l'aggregazione sociale e culturale.

La XII edizione del festival prenderà vita a Montespertoli (FI), immerso tra i vigneti delle incantevoli colline toscane. Le attività del festival saranno distribuite nelle due piazze principali: Piazza del Popolo e Piazza Machiavelli.

Piazza Machiavelli sarà il palco principale per gli artisti di questa edizione. Si parte il 5 luglio con un'esplosione di energia sulle note dei TRE ALLEGRI RAGAZZI MORTI, a seguire Maghero Dj in consolle in P.zza del Popolo. Sabato 6 luglio, l’evento proseguirà con gli iconici DIAFRAMMA, preceduti dall'entusiasmo travolgente de LE PEGGIO PARANOIE, vincitori del RockUnMonte Contest, organizzato in collaborazione con gli amici dell’8bit ArtLab di Montelupo.

La notte si concluderà in Piazza del Popolo a ritmo di Mashetti Dj. Il festival più atteso della Valdelsa culminerà domenica 7 luglio con l'indimenticabile performance degli attesissimi MODENA CITY RAMBLERS.

Piazza del Popolo farà da cornice agli eventi del Festival nel corso di tutti e tre i giorni ospitando gli immancabili food truck una vasta varietà di prelibatezze tra cui scegliere, le aree dedicate all'autoproduzione e mercatini artigianali. Non potrà mancare il nostro partner fedele, BAUS BEER, che promette grandi sorprese per questa edizione effervescente. Inoltre, quest'anno siamo entusiasti di annunciare la partecipazione di VINOKILO! A rendere l’atmosfera ancora più magica nell’attesa dei concerti, ci accompagneranno le band FRNK, Giovanni Benvenuti Organ Trio e Pac

Men.

Il RockUnMonte Festival è organizzato dall’Associazione Vitamina M, promosso dal Comune di Montespertoli insieme a Main Sponsor ed esercenti locali.

Vi aspettiamo al RockUnMonte Festival 2024 per celebrare la musica, la cultura e l’unione!