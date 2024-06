Cane di 9 mesi segregato in camera al buio senza acqua né cibo: denunciato 20enne

Un ventenne con precedenti di polizia è stato denunciato per aver tenuto in condizioni igienico-sanitarie precarie un cane meticcio, stile cane corso, nella sua casa a Piombino. Nello specifico l'animale, di soli 9 mesi, era tenuto in una camera da letto, segregato al buio e legato alla rete del letto con un guinzaglio di 80 cm. Senz'acqua né cibo, camminando in mezzo alla sua urina. I carabinieri forestali di Venturina e il servizio veterinario dell'Asl Nord Ovest hanno appurato che il cucciolo, dotato di un microchip impiantato in Romania, non era iscritto all'anagrafe canina nazionale. Per questo è stato multato il proprietario, a cui è stato sequestrato l'animale, adesso in custodia al canile comunale.