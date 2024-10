Maltempo, evacuate 174 persone nel Livornese

Nel Livornese, 174 persone sono state evacuate a scopo precauzionale a Campiglia Marittima a causa del rischio di esondazione del fiume Cornia, già straripato giorni fa. Il ponte sul fiume Cecina a Marina di Cecina è stato chiuso temporaneamente per rimuovere detriti, con il livello del fiume che ha raggiunto 6,5 metri durante la notte ma senza criticità. In Toscana permane il codice arancione per maltempo nelle zone occidentali e Valdarno inferiore, mentre nel resto della regione vige il codice giallo. Il monitoraggio prosegue su vari fiumi, che finora non mostrano problemi significativi.

