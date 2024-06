Fondazione Sistema Toscana. Filcams Cgil indice lo sciopero

Fondazione Sistema Toscana (società in house di Regione Toscana che si occupa di promozione e comunicazione, circa 50 addetti): per lunedì 1° luglio la Filcams Cgil, che rappresenta la parte del personale (circa trenta lavoratori e lavoratrici) afferente al Contratto del Commercio e degli Staff Leasing afferenti al Contratto del Commercio, ha indetto uno sciopero con presidio a Firenze davanti alla sede della giunta regionale in piazza Duomo (ore 10-12).

Spiega la Filcams Cgil: “Nonostante le numerose richieste d’incontro, la Fondazione non ci convoca. Da tre anni c’è un tavolo trattativa con risultati sporadici, la Fondazione non ha mai mostrato chiarezza sulle risorse stanziate dalla Regione per gli accordi sindacali in fase di elaborazione e più in generale non è chiara la politica retributiva interna. Esiste poi una quantità abnorme di personale precario in staff leasing, cioè personale ‘in affitto’ pari a 13 unità di cui 2 da assegnare come risulta dall’organigramma di gennaio 2024. Permane un quadro di estrema confusione: da un lato c’è una Direzione poco avvezza al dialogo, al confronto e alla concretizzazione dello stesso in atti volti a migliorare il clima interno; dall'altro, una Regione che sembra non pienamente consapevole, a tratti assente nella vita interna della Fondazione”

Fonte: Ufficio Stampa Cgil Toscana e Firenze