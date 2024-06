La nuova giunta di Baroncelli sindaco: Borri prima donna vice

“L’impegno della giunta sarà quello di costruire una strada nuova nel solco della scelta compiuta cinque anni fa con la fusione, in seno alla quale abbiamo intrapreso un cammino importante, rinnovando la storia e i valori della comunità”. Così ha esordito il sindaco David Baroncelli, ieri sera, nel presentare i nomi del nuovo team al Consiglio comunale, in occasione della seduta di insediamento tenutasi nella sala consiliare del palazzo comunale di Barberino Val d’Elsa. Cinque assessori per una squadra unita, caratterizzata da impegno civico e voglia di fare, alla quale il sindaco ha affidato uno speciale imprinting legato al tema della cura e dell’interdipendenza. “In quella dimensione a noi tanto cara, chiamata comunità, il nostro lavoro sarà quello di rafforzare consapevolezza e progettualità tese a rispondere alla rete invisibile dei bisogni sociali, emotivi, materiali e immateriali, delle relazioni, delle aspirazioni, delle peculiarità che ci tengono tutti insieme, legati e interconnessi, parte di un’unica grande realtà che abbraccia i valori della cooperazione e della responsabilità collettiva”. “Un intreccio di mutuo sostegno basato sul principio della condivisione che nasce dalla constatazione che non possiamo vivere gli uni senza gli altri – continua - abbiamo bisogno di alimentarci continuamente di solidarietà, collaborazione, cura reciproca ed empatia, elementi chiave per sviluppare e crescere nel nostro cammino identitario”.

Per il Comune di Barberino Tavarnelle arriva la prima donna nel ruolo di vicesindaca. E’ Elena Borri ad assumere la nuova carica, nominata dal sindaco Baroncelli. Una nuova esperienza nella sfera politico-amministrativa del territorio comunale che si aggiunge al ruolo ricoperto come assessora nell’allora Comune di Barberino Val d’Elsa, in squadra con l’ex sindaco Giacomo Trentanovi il cui mandato prese avvio nel 2014. Ad Elena Borri sono state assegnate le deleghe Ambiente, Transizione Ecologica ed Aree Protette, Pubblica Istruzione, Scuola e Formazione, Affari Generali, Comunicazione e Servizi al Cittadino, Innovazione e Transizione Digitale, Personale.

Per Anna Grassi, assessora nel precedente mandato, si tratta di una conferma, come anche per Roberto Fontani al fianco del sindaco Baroncelli dal 2019. Politiche della cura e dell’interdipendenza, Sociale, Welfare e Politiche abitative e della Casa, Gemellaggio, Pace e Cooperazione Internazionale, Farmacie comunali/Farmapesa, sono le deleghe conferite ad Anna Grassi, mentre Roberto Fontani continuerà a gestire uno dei settori nevralgici dell’ente, i Lavori Pubblici e il Decoro Urbano.

Altri due nuovi ingressi sono quelli di Paolo Giuntini e Tiberio Bagni. Il primo è assessore allo Sviluppo Economico (agricoltura, turismo, commercio, industria e artigianato), alle Tradizioni popolari locali, ai Progetti di valorizzazione dei centri storici, Bandiere arancioni e Borghi più belli d’Italia, al Decentramento e alla Partecipazione Locale. Il secondo si occuperà di Bilancio, Tributi e Società Partecipate. Restano nella sfera di competenza del sindaco Baroncelli le materie Urbanistica e Edilizia, Cultura e Sport, Caccia e Pesca, Memoria e Documentazione, Deleghe dell’Unione, Sicurezza, Polizia Municipale; Protezione Civile.