Nasce “Queen”, la nuova linea di cartotecnica di Kartos e Sara Lovari

Domenica 30 giugno 2024, dalle ore 17,30 alle ore 22, il Giardino di Palazzo Guinigi, in via Guinigi 29, a Lucca, ospita la presentazione di “Queen”, la nuova linea di cartotecnica nata dalla collaborazione tra Kartos - Toscana Carte Pregiate e l’artista Sara Lovari.

L’evento, dal titolo “Scegli quale Queen essere”, è inserito all’interno della XX edizione di LUBICA - Lucca Biennale Cartasia, il più grande evento al mondo dedicato all'arte, all'architettura e al design in carta, che fino al 29 settembre porterà nella città toscana cinquanta artisti da tutto il mondo.

IL PROGRAMMA

“Scegli quale Queen essere” si svilupperà attraverso tre momenti distinti.

Dalle 17.30 alle ore 19, nella sala adiacente al Giardino di Palazzo Guinigi, si svolgerà il workshop emozionale dal titolo “Crea la tua Queen”, condotto da Sara Lovari in collaborazione con Laura Luja dell’associazione Nosotras di Firenze.

Dalle ore 19 alle ore 20.45 il giornalista culturale Marco Botti presenterà al pubblico l’arte di Sara Lovari e modererà la presentazione della linea “Queen”. Sul palco dialogheranno con l’artista: l'amministratore delegato di Kartos - Toscana Carte Pregiate Stefano Severi, la direttrice di Lucca Biennale Cartasia Federica Moretti, l'ideatore e direttore artistico della Biennale Emiliano Galigani, la grafica Nicoletta Pagano e le rappresentanti di Pronto Donna, Nosotras, Frida e Non ti Scordar di Te. L'acquisto dei prodotti della serie "Queen" supporterà infatti queste quattro associazioni toscane che ogni giorno sostengono le donne e si battono per i loro diritti e per la parità di genere.

Dalle ore 21 alle ore 22 l’evento si concluderà con un network conoscitivo che comprenderà musica dal vivo con un quartetto d’archi femminile e un aperitivo con degustazione a cura di Clio Cicogni Winery.

La presentazione sarà l’occasione per vedere da vicino le quattro nuove opere di Sara Lovari realizzate per Kartos, che hanno ispirato la linea “Queen”.

QUEEN, LA NUOVA LINEA DI KARTOS FIRMATA DA SARA LOVARI

Lo spirito di innovazione e visione del futuro che anima Kartos, dal 1955 icona di stile, si sposa con un'ottica totalmente “green”, rappresentata dalla logica “reduce, reuse, recycle”. In questo contesto nasce "Queen", la nuova collezione firmata da una delle più apprezzate artiste toscane della sua generazione, Sara Lovari, formata da prodotti in carta lavabile come taccuini, quaderni, matite, pochettes, shoppers e il nuovissimo book.

La serie ecosostenibile si sviluppa partendo da quattro opere dell’artista ispirate a quattro donne – Luisa, Isabella, Dorothy e Amelia – che hanno contribuito a una nuova visione della figura femminile nella storia. Donne che non si sono fermate davanti a dolori, ostacoli e delusioni, trovando sempre la forza per inseguire i loro sogni.

La progettazione di “Queen” poggia sulla green attitude del reparto di Ricerca e Sviluppo di Kartos, che ha ideato prodotti realizzati in carta certificata FSC e complementi in carta waterproof, un’intuizione tecnica che rappresenta la perfetta congiunzione tra bellezza ed ecosostenibilità.

“Queen” è una linea dal design raffinato che dura nel tempo, ideale per la scuola, l’ufficio e i viaggi: ogni prodotto della collezione rappresenta un must-have per tutti coloro che desiderano unire l’eleganza al consumo etico.

SARA LOVARI

Sara Lovari è nata nel 1979 ad Avena di Poppi (AR) e lavora nel suo atelier di Piazza Soldani, a Poppi. Esordisce nel mondo dell’arte nel 2007 e da quel momento la sua carriera è un crescendo di successi attraverso mostre e prestigiosi riconoscimenti. Le sue opere si distinguono per le applicazioni polimateriche che dialogano su supporti antichi e preziosi come libri d’epoca e cartine geografiche, dando vita a lavori apprezzati da critica, pubblico e collezionisti di tutto il mondo.

Nel 2014 è finalista al premio Arte Mondadori e vincitrice della sezione “nuove proposte” al Premio Adrenalina. Nel 2015 espone nel MAEC di Cortona con la personale "Les Objects & The Letter-Room" e vince una borsa di studio all'Università dell'Oklahoma con “Art Residence Norman USA”, dove esegue un ciclo di opere sul tema del viaggio. Nel 2016 vince nella sezione “gold” al Premio Adrenalina e partecipa alla residenza artistica a BoCs Art di Cosenza. Nel 2017 è presente negli Stati Uniti a “Scope Miami Beach”, “Scope New York” e alla Biennale del National Weather Center di Oklahoma City. Nel 2018 espone con la personale “La ricerca del desiderio” nel Castello di Poppi e alla Barbara Paci Galleria d’Arte di Pietrasanta, e con “Le charme dans le mirror” alla Galleria Fidia di Roma. Nel 2019 prende parte al project room “Parte prima: la realtà” alla Luisa Catucci Art Gallery di Berlino. Nel 2020 espone con la personale “A pesca di vita” nel Museo Archeologico Nazionale di Napoli e con la personale “Regine di carta” nel Museo della Fraternita dei Laici di Arezzo. Nel 2021 la sua mostra “Scriptae” è allestita nel Museo delle Biccherne dell’Archivio di Stato di Siena e l’installazione “Gladiatori di Carta” nel Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Dal 2022 quattro sue opere sono esposte in maniera permanente nel Museum of Living History di Mumbai (India).

Negli ultimi dieci anni Sara Lovari ha partecipato anche a prestigiose mostre collettive in tutta Italia. La sua creatività l’ha portata a realizzare scenografie per cortometraggi e spettacoli teatrali, a cooperare con enti pubblici e privati per progetti didattici incentrati sul riciclo dei materiali e la riqualificazione di spazi attraverso installazioni “site specific”. L’artista collabora stabilmente con Barbara Paci Art Gallery di Pietrasanta, KoArt Gallery di Catania, Wikiarte di Bologna, Luisa Catucci di Berlino e Galleria Fidia di Roma.

www.saralovariart.it

KARTOS - TOSCANA CARTE PREGIATE

Kartos si distingue dal 1955 per la qualità dei prodotti caratterizzati da un armonioso connubio tra alta artigianalità e arte. Nel 2012 il marchio viene acquisito da Toscana Carte Pregiate, con l’intento di riaffermare il successo dello storico brand su un mercato che per oltre mezzo secolo aveva conosciuto Kartos come leader del settore cartotecnico e del packaging in Italia e nel mondo.

“Innovare ma non dimenticare”. Da sempre la filosofia di Kartos riesce a esaltare la grande tradizione della carta pregiata, arricchendola con nuove idee e metodi di produzione. Una storia partita dalla carta da lettere e dai biglietti di auguri, che oggi può vantare un’ampia gamma di prodotti che va dal mondo stationary al packaging, venduta in Europa, America, Oriente e Medio Oriente. Cataloghi che comprendono prodotti iconici, ma che vengono continuamente rinnovati. Tutto questo mantenendo intatta l’identità, saldamente ancorata al territorio: Kartos sarà infatti sempre sinonimo di “made in Tuscany”.

La chiave del successo del marchio è un approccio etico, basato sulle declinazioni della parola “rispetto”.

Rispetto per il cliente: il regno delle carte pregiate è costruito attorno ai desideri e alle esigenze del consumatore. Dall’ideazione alla realizzazione, fino alla consegna, l’obiettivo è quello di offrire l’eccellenza.

Rispetto per il lavoro: da sempre Kartos investe nella formazione e nel costante sviluppo dei suoi collaboratori, attraverso corsi dedicati e workshop. Rispetto per l’ambiente: Buona parte dei prodotti del catalogo è a Km Zero e realizzato con carte “tracciate” FSC (gestione forestale responsabile), custodito in imballaggi rigorosamente in cartone. L’obiettivo per il futuro è quello di raggiungere un ciclo produttivo plastic free, attraverso un percorso che già oggi prevede un utilizzo della plastica molto ridotto. Rispetto per la tradizione: Kartos preserva storie e prodotti che raccontano la grande artigianalità italiana, innovandoli ed esaltandoli nella contemporaneità. Rispetto per l’innovazione: Kartos dà spazio alla creatività degli illustratori e dei designer con cui collabora, spingendoli a immaginare il futuro.

