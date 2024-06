Tower Stories- Lucca Mortis: a Lucca modifiche viabilità a causa delle riprese

Tower Stories- Lucca Mortis: prosegue in città il set del film di Peter Greenaway. Ecco le modifiche a traffico e viabilità

Proseguono come già annunciato in centro storico le riprese del film internazionale di Peter Greenaway, con il coordinamento dell’ufficio turismo del Comune di Lucca. Si tratta di nuove riprese, con la presenza del premio Oscar Dustin Hoffman ed altri grandi attori del cast, necessarie a completare la lavorazione della pellicola che ha raggiunto un budget complessivo di 20 milioni di euro e che uscirà nelle sale cinematografiche nel 2025.

Ecco, nel dettaglio, il programma di lavoro e le modifiche alla viabilità per i prossimi giorni:

Lunedì 1 Luglio

dalle 10.00 alle 20.00 in via del Battistero ci saranno riprese stop and go (senza chiusura); sarà invece chiusa piazza Antelminelli con deviazione del traffico da via Arcivescovato su via della Rosa; chiusura via delle Trombe all’altezza dell’ingresso della Poste (accesso garantito agli uffici postali) fino a piazza Altelminelli, controllo stop and go in via del Molinetto (senza chiusura), controllo stop and go in via del Duomo, all’altezza dell’ingresso a piazza S. Martino (senza chiusura), veicoli tecnici in piazza S. Martino (lato muro giardino). In piazza San Michele riprese con il drone dalle 14.00 alle 17.00, con sosta di alcuni veicoli in piazza San Salvatore; in via del Fosso riprese con il drone e sosta di alcuni mezzi tecnici in piazza San Francesco.

Martedì 2 Luglio

si girerà in piazza San Salvatore / Fontana ‘Pupporona’ dalle 15.00 alle 19:00. Quindi è prevista la sosta di mezzi tecnici in piazza S. Giovanni Leonardi; da S. Maria Corte Orlandini a via del Loreto (ambo i lati) divieto di sosta, stop and go via Santa Giustina (da piazza San Salvatore a via Della Colombaia), divieto di sosta in via Santa Giustina (tratto via Colombaia a piazza San Salvatore); per il set in Piazza San Salvatore deviazione navetta bus, inversione del senso di marcia di via Santa Giustina, da Via del Loreto a Piazza san Salvatore (per chiusura Piazza San salvatore) dalle 16:00 alle 20:00, rimozione biciclette e rastrelliere in piazza san Salvatore. Chiusura quindi al transito di Piazza San Salvatore dalle 14.00 alle 20.00 con chiusura compatibile a stop and go dalle 15.00 alle 17.00 anche di via Santa Giustina.

Sarà possibile accedere alla zona di Piazza san Michele - Via Calderia attraverso l'inversione del senso di marcia nell'ultimo tratto di via Santa Giustina, ad eccezione della fase di riprese in via Santa Giustina stessa. In questa ultima fase sarà anche invertito il senso di marcia in via della Colombaia. Sempre martedì 2 luglio, dalle 21.00 all’01.00 il set si troverà in via Guinigi e ciò comporterà divieto di sosta in via Guinigi, da via Mordini a via S. Croce dalle 00.00 del 2 alle 1.00 del 3 luglio, chiusura di via Guinigi da via Mordini a via Santa Croce dalle 21.00 del 2 alle 1.00 del 3 luglio, divieto di sosta in via S. Andrea, da via Guinigi a via dell’Angelo Custode (piazzetta di collegamento), sosta mezzi tecnici in piazza S. Gregorio (ambo lati) con divieto di sosta dalle 00:00 del 2 alle 1:00 del 3 luglio, divieto di transito via S. Andrea, da via Fatinelli a via Guinigi, dalle 21:00 del 2 alle 1:00 del 3 luglio.

Si ricorda che nei giorni delle riprese cinematografiche del film (1 e 2 luglio) in base all'ordinanza n. 1281 sarà consentito ai residenti e dimoranti la sosta gratuita in tutti i parcheggi a pagamento (stalli blu) all'interno del centro storico.

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Lucca