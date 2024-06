Trovato durante una lite con cocaina, spranga e coltello: arrestato a Pisa

I carabinieri di Pisa, intervenuti per una lite nel centro città, hanno sorpreso un uomo con 29 dosi di cocaina per 16 g in totale e una spranga di ferro da un mentro, oltre a un coltello di 12 cm. L'uomo, che stava cercando di evitare il controllo, ha opposto resistenza. Ciononostante è stato bloccato e dalla perquisizione sono emersi anche 600 euro in banconote. I militari hanno sottoposto tutto quanto a sequestro e fermato l'uomo. Il giudice ha disposto il divieto di dimora nella provincia di Pisa durante la convalida dell'arresto.