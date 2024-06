Incendio in appartamento. Paura a Pisa

Nella notte una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta in Via Fiorentina a Pisa per incendio appartamento.

Le fiamme si sono propagate in una camera da letto posta al piano terra di un affittacamere.

All'arrivo dei vigili del fuoco, alle ore 23:52, il rogo è stato prontamente spento e messi in sicurezza i locali dell'intervento.

Tanta paura per le persone all'interno dell'appartamento che, per fortuna, non hanno riportato ferite.

Sul luogo dell'incendio, le cui cause son ancora in fase id analisi, sono intervenuti anche i carabinieri e i sanitari del 118.