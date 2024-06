Si infortuna cadendo dalla mountain bike: uomo soccorso dai vigili del fuoco

I Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di San Casciano di Val di Pesa, sono intervenuti alle ore 12:10 nel comune di Scandicci in Via Volterrana presso la zona impervia del lago di Chiesanuova, per soccorrere un uomo infortunato a seguito di una caduta dalla mountain bike.

I vigili del fuoco hanno raggiunto il lago e attesi da un amico hanno proseguito a piedi e con il fuoristrada di un cittadino che si è messo a disposizione per il trasporto delle attrezzature.

Una volta raggiunto l’uomo insieme al personale sanitario, è stata immobilizzata la gamba infortunata e posizionato sulla tavola spinale.

L’uomo è stato poi trasportato sul fuoristrada fino a raggiungere il veicolo sanitario sulla strada principale per il successivo trasporto in pronto soccorso.