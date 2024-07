Al via l’edizione 2024 di 'Sere D’estate' a Fucecchio: il programma

Al via l’edizione 2024 di “Sere D’estate”, la manifestazione estiva organizzata dal CCN in collaborazione con la Proloco Fucecchio e con il patrocinio del comune di Fucecchio. Come di consueto l’evento si svolgerà ogni mercoledì del mese di luglio per le vie del centro dalle ore 20:00 dove lo shopping sarà garantito fino alle 24:00. Un programma ricco di eventi che incontreranno tutti i gusti, con un occhio di riguardo per famiglie e bambini.

Partenza mercoledì 3 luglio con

“I giochi di un tempo” , 30 giochi da provare e riprovare per fare un tuffo nel passato, inoltre ci sarà uno spettacolo di bolle di sapone e i balli di gruppo a cura di Lara Area.

In tutte le sere sarà presente la Libreria Blume con bolle di sapone, trucca bimbi, e sculture di palloncini con un temporary store in corso Matteotti .

Potete trovare il programma completo sulla pagina del CCN FUCECCHIO.