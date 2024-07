Camion sversa olio vegetale allo svincolo dell'autostrada

Un camion carico di olio vegetale si è ribaltato questa mattina allo svincolo fuori dall'uscita dell'autostrada A11 Firenze-Mare di Capannori. Il fatto è avvenuto alle 6 di questa mattina e da allora i vigili del fuoco di Lucca stanno intervenendo per il contenuto della cisterna che si è riversato in strada. Il casello autostradale di Capannori è chiuso sia in entrata che in uscita. Nell'incidente l'autista del camion è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale in codice giallo. Sul posto sono intervenuti anche il personale del 118, della polizia stradale, i carabinieri, l'Arpat e il personale di Autostrade e della Provincia di Lucca.