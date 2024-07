Artimino accoglie il matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

La Villa dei Cento Camini, al secolo villa La Ferdinanda di Artimino, è stata la location di uno dei matrimoni più attesi nel jet-set nazionale: quello tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. La modella e influencer, sorella di Belen, ha coronato il suo sogno di matrimonio dopo 7 anni di fidanzamento con l'ex ciclista, oggi volto noto della tv.

La location scelta da tempo ha accolto molti volti del panorama televisimo e social, tra i 200 invitati: da Giulia De Lellis a Tananai passando per Tony Effe. E poi i tanti applausi e auguri di chi ha salutato gli sposi da fuori il castello.

A commentare la cerimonia è stato anche il sindaco di Carmignano, Edoardo Prestanti: "Come rappresentante del Comune ho assistito alla cerimonia, dentro un contesto già meraviglioso di suo, la Villa di Artimino che oggi si è superata, adornata di cascate di rose bianche, allestita con grande classe, con arredi che hanno arricchito la scenografia in modo elegante e raffinato.Così come ho trovato gli sposi e le loro famiglie, affabili, disponibili, senza ostentazione. È stata un’emozione poter stringere la mano a Francesco Moser, padre dello sposo e grande idolo per gli appassionati di ciclismo che fin da bambino, sentivo nominare nei racconti di mio nonno.

Eventi come questi hanno almeno due aspetti positivi:

1. la pubblicità gratuita e il ritorno di immagine per il nostro Comune

2. la capacità di muovere tutto l’indotto di attività locali che generano economia (catering, ristoranti, strutture ricettive, artigianato)

Fino a poco tempo fa, si discuteva di turismo e promozione nei convegni, oggi è realtà che si misura con i numeri. Uscendo dalla festa mi sono fermato nel borgo di Artimino e gli abitanti non solo non si sono lamentati ma anzi, mi hanno chiesto di lavorare affinché così rimanga la stessa gestione della viabilità".