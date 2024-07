Cerimonia del passaggio del martelletto del Rotary Club Santa Croce sull'Arno

Celebrato giovedì sera il cosiddetto “Passaggio del Martelletto” del Rotary Club Santa Croce sull’Arno – Comprensorio del Cuoio fra il presidente uscente Claudio Bartali e il presidente entrante Stefano Giannotti che guiderà il club nell’annata 2024-25.

Il presidente uscente, Claudio Bartali ha avuto ovviamente il compito di condurre il partecipatissimo incontro, al quale erano presenti molte autorità rotariane tra cui il Vice Governatore del Distretto e PDG, Nello Mari accompagnato dalla signora Antonella.

Erano inoltre presenti alla conviviale, tenutasi al ”ristorante Il Cavaliere”, anche il PDG Mauro Lubrani e la signora Manola, Luigi De Concilio, componente la commissione distrettuale sulla Comunicazione, Chiara Bilanceri, assistente del Governatore per l’anno 2023 – 2024, Andrea Parisi, assistente del Governatore per l’annata 2024 – 2025, Andrea Cantini e la signora Barbara, presidente del Rotary Club di Empoli, Emiliano Zucchelli, presidente del Rotary Club San Miniato ed altri soci dei Rotary Club limitrofi.

Il Vice Governatore Nello Mari ha rivolto un saluto davvero sentito ai soci e ai dirigenti del club santacrocese, del quale ha apprezzato l’ottimo lavoro di Claudio Bartali e il fortissimo impegno del Club e dei suoi soci a favore delle necessità della comunità, ha poi concluso il suo intervento con gli auguri di buon lavoro al presidente entrante ed alla sua squadra per il prossimo anno 2024 - 2025.

Il presidente uscente Bartali ha condotto la serata con la consueta, brillante disinvoltura, mettendo a proprio agio tutti i numerosi presenti: soci, familiari e ospiti, ha fatto un rapido bilancio del più che positivo anno trascorso alla guida del Club, coadiuvato da un consiglio direttivo che ha lavorato da squadra, per portare avanti e concretizzare con grandissimo impegno molti progetti di servizio a favore della comunità santacrocese e non solo; ha elencato i numerosi service di carattere sociale, sanitario e di forte impatto culturale e sociale e ha poi ringraziato i soci per il loro vivo impegno nella partecipazione soprattutto ai service realizzati.

A conclusione del suo intervento il presidente uscente ha consegnato ai componenti il consiglio direttivo uscente una targa ed una borsa in pelle per ringraziarli della loro costante collaborazione nella conduzione del club.

Il presidente che guiderà il club per l’annata 2024-25, Stefano Giannotti, davvero motivato e pronto all’impegno che lo attende, ha illustrato il suo programma molto ben definito con service che saranno svolti nell’annata a venire alla nostra comunità, al suo territorio e al sostegno alle categorie più deboli. Giannotti ha infine presentato il nuovo Consiglio Direttivo del club che è così composto: Stefano Giannotti Presidente, Claudio Bartali Past President, Antonio Martini Tesoriere e Presidente Incoming, Fausto Bianchi Vice Presidente, Massimo Ciarini Segretario, Stefano Lazzeri Prefetto, Carlo Gazzarrini Vice Prefetto, consiglieri Roberto Lupi, Sandra Pandolfi, Corso Biagioni e Angelo Scaduto ed infine come istruttore del Club Andrea Orsini.

La serata si è conclusa con un “in bocca al lupo al Presidente entrante ed alla sua squadra” ed il classico rintocco della campana.

Fonte: Rotary Club Santa Croce sull'Arno - Comprensorio del cuoio