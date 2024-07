Rifiuti organici, anche questa estate a Santa Maria a Monte terzo ritiro settimanale

Come già riportato sul sito istituzionale del Comune di Santa Maria a Monte, il Sindaco Manuela Del Grande comunica che anche quest’anno, nei mesi di luglio ed agosto, sarà attivato il terzo passaggio settimanale per il ritiro del rifiuto organico. Il passaggio sarà effettuato ogni mercoledì e proseguirà per tutto il periodo estivo. La conclusione di questo ritiro straordinario è attualmente prevista per mercoledì 28 agosto 2024. "Anche quest’anno, in vista della stagione più calda, l’Amministrazione Comunale risponde alle esigenze della cittadinanza, potenziando la raccolta del rifiuto organico in un periodo che ne vede la produzione inevitabilmente in aumento", dichiara il Sindaco Manuela Del Grande. "L’attuale amministrazione, infatti, ha ritenuto essenziale mantenere quest’ulteriore giorno di raccolta nei mesi di luglio ed agosto, ed a fronte delle verifiche, ha deciso di conservare l’utilizzo di questo in base ai risultati che si sono riscontrati negli anni precedenti", conclude il Sindaco. Si invita la cittadinanza, per qualunque informazione, a contattare l’ufficio Ambiente del Comune di Santa Maria a Monte al numero 0587261621.

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte