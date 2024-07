Samuele Manetti il pilastro per il rinnovamento dell'Abc Castelfiorentino

E’ Samuele Manetti il primo tassello dell’Abc Castelfiorentino in vista della prossima stagione di serie B Interregionale. E non poteva essere diversamente visto l’entusiasmante finale dello scorso campionato, che ha visto coach Manetti protagonista della seconda parte di stagione quando, subentrato in corsa dopo le dimissioni di Walter Angiolini, ha traghettato i gialloblu in un percorso netto culminato con la salvezza.

Una conferma che pone le basi per un profondo rinnovamento del roster castellano, rinnovamento di cui il direttore sportivo Daniele Lazzeretti sta elaborando tutti i tasselli di concerto con lo staff tecnico e la società. Quel che è certo è che l’Abc Castelfiorentino si appresta ad intraprendere un nuovo corso, con lo sguardo volto ad un progetto importante e di ampio respiro in cui gioventù, talento e voglia di lavorare saranno alla base di una prima squadra costruita con l’intento di rispecchiare il dna dell’Abc.

"Sono onorato di essere il capo allenatore della prima squadra del mio paese – sono le prime parole di Samuele Manetti -. Ripartiamo con un progetto nuovo ma non meno ambizioso. Vogliamo costruire una squadra giovane, futuribile, ben allenata, aggressiva, sfrontata, con la mentalità giusta. Una squadra che dovrà rispecchiare il nostro dna e rappresentare un’opportunità ed un punto d’arrivo, in primis per i nostri ragazzi. Insieme alla società e a tutto lo staff vogliamo costruire qualcosa di importante, far crescere il vivaio e l’intero ambiente, onorare la maglia dell’Abc e la tradizione che da sempre contraddistingue la nostra società e il nostro paese".

LA CARRIERA

Nato e cresciuto con il gialloblu cucito addosso, dopo un lungo percorso come protagonista sul campo tra serie B e serie C, il debutto di Samuele Manetti in qualità di allenatore arriva nella stagione 2017/2018 quando, smessi i panni di giocatore proprio con la maglia dell’Abc, gli viene affidata la guida della squadra Under 20, con cui si laurea campione regionale. Nello stesso anno intraprende il percorso di assistente a Paolo Betti in C Gold, avventura che prosegue per cinque stagioni tutte condotte ai vertici della massima serie regionale. Si arriva così all’estate 2022, quando decide di lasciare la prima squadra per dedicarsi interamente ad un nuovo progetto legato alla crescita tecnica individuale, il progetto Abc Evolution, da lui stesso ideato e condotto. Un progetto divenuto uno dei fiori all’occhiello dell’Abc, e che resterà centrale nei programmi tecnici gialloblu anche per le prossime stagioni, che Samuele porta avanti non soltanto con il settore giovanile ma anche con la prima squadra, di cui cura le sedute individuali fino ad essere chiamato a prenderne il timone nello scorso mese di febbraio, a seguito delle dimissioni di Angiolini che di fatto segnano il suo esordio in qualità di capo allenatore di una squadra senior. Un esordio culminato nel migliore dei modi, preludio alla riconferma e all’inizio di una nuova avventura sulla panchina gialloblu.

Fonte: Abc Castelfiorentino