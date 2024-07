Sportello comune per Alia Multiutility-Estra a Sesto Fiorentino

Un unico sportello comune per Alia Multiutility ed Estra a Sesto Fiorentino. È la novità che scatterà a partire da domani, martedì 2 luglio, quando sarà operativo il trasferimento dello sportello InfoPoint di Alia in piazza del Mercato 14, all’interno dello store di Estra.

Si tratta del secondo sportello in comune fra le due società, dopo quello inaugurato a Borgo San Lorenzo lo scorso marzo: un’iniziativa innovativa che unisce le competenze di entrambe le aziende per offrire ai cittadini un servizio più completo ed efficiente sul fronte della gestione dei rifiuti e su quello della fornitura di gas ed energia.

La novità sarà accompagnata dalla chiusura degli InfoPoint di Alia presenti presso l’Ecocentro in via De Gasperi e presso il centro civico del Guidi in via Veronelli, con l’obiettivo di offrire un servizio di qualità e ottimizzare le risorse sul territorio, semplificando le procedure e migliorando l’accesso alle informazioni da parte dei cittadini. Si tratta anche di un importante passo avanti nel processo di aggregazione della Multiutility.

Tra i vantaggi principali offerti dal nuovo sportello comune, che garantisce la compresenza tra front office di Alia ed Estra, vi è la possibilità per il pubblico di avere un unico punto di riferimento per tutte le questioni legate sia alla gestione dei rifiuti sia alla fornitura di gas ed energia e risulterà migliorata la customer experience visto che i nuovi locali si presentano più confortevoli e adeguati ai tempi di attesa e di fronte allo store è disponibile un parcheggio con sosta gratuita per i primi 20 minuti.

Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, affidata ad Alia, i cittadini possono rivolgersi allo sportello per ritirare sacchi e contenitori entro 45 litri di volume per la raccolta porta a porta, ritirare la compostiera, richiedere informazioni sui servizi e sui ritiri a domicilio dei rifiuti ingombranti. Per quanto riguarda la gestione affidata ad Estra, allo sportello si possono sottoscrivere offerte commerciali di gas ed energia elettrica, ottenere preventivi e consulenze sull’efficienza energetica domestica e, per chi è già cliente Estra, sbrigare tutte le pratiche necessarie (rateizzazioni, volture, chiarimenti su bollette, subentri, informazioni) oltre al servizio di pagamento con Pos delle fatture.

I giorni di apertura dello sportello sono martedì, giovedì e sabato dalle 9 alle 13.

Fonte: Alia Multiutility Toscana